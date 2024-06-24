Количество подписчиков telegram-игры TapSwap достигло 56 млн человек. Такого результата ей удалось достичь за несколько месяцев без использования маркетинговых инструментов, отметил Павел Дуров. TapSwap — игра-кликер, в которой игроки зарабатывают виртуальную валюту нажимая на экран смартфона.

Дуров сообщил о росте подписчиков TapSwap до 56 млн человек

Новости