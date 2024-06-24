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Дуров сообщил о росте подписчиков TapSwap до 56 млн человек

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Количество подписчиков telegram-игры TapSwap достигло 56 млн человек. Такого результата ей удалось достичь за несколько месяцев без использования маркетинговых инструментов, отметил Павел Дуров. TapSwap — игра-кликер, в которой игроки зарабатывают виртуальную валюту нажимая на экран смартфона.

Дуров сообщил о росте подписчиков TapSwap до 56 млн человек
  1. Новости

Число подписчиков игры-кликера TapSwap в Telegram достигло 56 млн человек. Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем telegram-канале.

«Такой сумасшедшей популярности удалось достичь всего за несколько месяцев без какого-либо маркетинга», — отметил Дуров.

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TapSwap — популярная игра-кликер, в которой пользователи зарабатывают внутреннюю валюту нажимая на экран смартфона. Игра работает на платформе TON — валюте Telegram. 

Фото на обложке: видео на YouTube

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