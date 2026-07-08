Образование, медицина и бухучёт стали драйверами роста МСП в 2026 году — несмотря на общий спад деловой активности

Образование, медицина, бухучёт, производство косметики и курьерские услуги стали драйверами роста малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года, выяснили аналитики Точка Банка. В этих отраслях одновременно увеличилось и количество компаний, и их медианные обороты — вопреки общему охлаждению деловой активности.

Темпы роста числа компаний МСП замедлились вдвое по сравнению с 2024 годом

За первое полугодие 2026 года число ИП и юридических лиц увеличилось на 0,7% — до 57 444 новых предприятий относительно начала года. Самый активный рост обеспечили индивидуальные предприниматели — их число увеличилось на 2,4%. Количество юридических лиц, напротив, сократилось на 1,9%.

В целом темпы роста МСП замедлились: в первом полугодии 2025 года прирост составил лишь 1,2%, в то время как в 2024 году — 2,4%.

Обороты МСП, по данным клиентов банка, также снизились — в среднем на 4,9% год к году:

у ИП — на 6,3%,

у юридических лиц — на 2,8%.

Финансовые показатели в профессиональном обучении выросли на 16,8%, в автошколах — на 14,7%

В ряде отраслей малого и среднего бизнеса — образовании, медицине, бухучёте, производстве косметики и курьерских услугах — одновременно увеличились число компаний и медианные обороты.

Как отмечают аналитики Точка Банка, в образовании спрос стимулируют ИИ-технологии и трансформация рынка труда:

в профессиональном обучении число компаний выросло на 0,5%, медианные обороты — на 16,8%;

в детском дополнительном образовании — рост компаний на 1,7%, оборотов — на 4,2%;

в автошколах — число компаний выросло на 2,1%, обороты — на 14,7%.

В сфере медицины основной рост сосредоточен в двух сегментах:

специализированной врачебной практике (хирурги, кардиологи, дерматологи, медицинские исследования) — число компаний выросло на 3,5%, обороты — на 15,9%;

прочих медицинских услугах (медсёстры, физиотерапевты, массажисты, лаборатории) — число предпринимателей выросло на 2,7%, обороты — на 6,2%.

Стабильно росло направление бухучёта и финансового аудита — из-за усложнения налогового регулирования:

в финансовом консалтинге и аудите — число игроков выросло на 3,3%, обороты — на 7,1%;

в бухучёте — рост компаний на 2,2%, оборотов — на 9,1%.

Обороты производителей бытовой химии выросли на 18,4%, косметики — на 16,5%

Производство косметики и бытовой химии также показало рост — в основном за счёт концентрации рынка у действующих игроков:

в производстве косметики — число компаний выросло на 2,2%, обороты — на 16,5%;

в бытовой химии — прирост компаний составил 3,0%, оборотов — 18,4%.

Сегмент курьерских услуг также вырос на фоне развития платформенной экономики — маркетплейсов, доставки еды, экспресс-сервисов, а также необходимости поддержания деятельности B2B-компаний. Число компаний в этой сфере увеличилось на 6,17%, медианные обороты выросли на 4,01%.

Рост показали сегменты, закрывающие нужды бизнеса и людей

По мнению аналитиков Точка Банка, все перечисленные сегменты объединяет структурная адаптация экономики.

Одни — бухгалтерия и консалтинг — помогают бизнесу ориентироваться в усложняющейся регуляторной среде.

Другие — медицина, образование и логистика — закрывают базовые общественные запросы на здоровье, развитие компетенций и быструю доставку, которые остаются актуальными независимо от экономической конъюнктуры.

Контекст

В начале 2026 года в Едином реестре МСП зафиксировали рекордное число компаний — 6,8 млн. Это максимальный показатель за всё время ведения реестра. Однако темпы роста сектора замедлились: в первом квартале 2026 года число МСП увеличилось на 26,4 тыс., но их выручка снизилась на 9,5% год к году.

Рост сектора МСП в России распределён по регионам неравномерно. Наибольшее количество зарегистрированных малых и средних предприятий по итогам 2025 года приходится на три федеральных округа: Центральный — 2,1 млн компаний, Приволжский — 1,2 млн, Южный — 0,8 млн.