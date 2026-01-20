В России зафиксировано рекордное количество МСП — 6,8 млн: самый высокий рост показали IT и сфера общепита
Реестр МСП зафиксировал рекордное число компаний — 6,8 млн
К началу января 2026 года в России зарегистрировано 6 млн 835 тыс. малых и средних предприятий — это максимальный показатель за всё время ведения Единого реестра МСП. По данным Минэкономразвития, с 2019 года число субъектов увеличилось на 919 тыс. Одновременно сектор показал рекордную занятость и рост в приоритетных отраслях экономики.
Количество новых компаний выросло почти на 500 тыс. — всего за полгода
Рост числа МСП сохраняет стабильную динамику, подчеркнула замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой. Если в июле 2025 года, после обновления реестра, в стране насчитывалось 6,39 млн субъектов МСП, то за полгода их количество увеличилось почти на 500 тыс.
По итогам третьего квартала 2025 года численность работников в секторе МСП составила 19,92 млн человек. Это наивысшее значение за весь период наблюдений с 2019 по 2024 годы, следует из данных формы расчёта по страховым взносам.
В отдельных регионах МСП обеспечивает более 60% занятости
По итогам 2025 года наибольшее количество зарегистрированных МСП приходится на три федеральных округа:
- Центральный — 2,1 млн компаний;
- Приволжский — 1,2 млн;
- Южный — 0,8 млн.
В ряде регионов малый и средний бизнес формирует более половины занятых в экономике. Самые высокие показатели зафиксированы:
- Республика Калмыкия — 65,5%;
- Москва — 63,9%;
- Санкт-Петербург — 63,6%;
- Новосибирская область — 53,8%;
-
Тюменская область — 50,2%.
Компании стабильно удерживают рост в приоритетных отраслях
С 2019 года число субъектов МСП увеличилось на 919 тыс., или на 16%. Количество созданных компаний за этот период выросло на 144 тыс., что соответствует росту на 14%.
Положительная динамика сохраняется в микро- и малом бизнесе в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Микро- и малый бизнес с 2019 года показал рост в приоритетных отраслях:
- информационные технологии — +36%;
- общепит и гостиницы — +28%;
- наука — +19%;
-
обрабатывающие производства — +11%.
У компаний среднего сегмента МСП также сохраняется рост с 2019 года:
- информационные технологии — +71%;
- общепит и гостиницы — +129%;
- наука — +14%;
-
обрабатывающие производства — +33%.
С какими показателями МСП закончили 2025 год
На конец 2025 года сообщалось, что в России работает около 6,5 млн компаний малого и среднего бизнеса, которые формируют более 20% ВВП. В 2025 году сектор МСП оказался в условиях высоких ставок и роста издержек: ключевая ставка Банка России колебалась от 20% летом до 16% зимой.
На этом фоне предприниматели стали осторожнее с заёмными средствами — кредитный портфель МСП начал сокращаться впервые за шесть лет. Спрос также замедлился: в сентябре 2025 года снизился до 49,6 пункта.
Показатель «продажи» опустился до 41 пункта, что существенно ниже порогового уровня в 50 пунктов, отделяющего рост от спада. О сокращении оборота сообщили 43% предпринимателей, об улучшении — 13%.
