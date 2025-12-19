Бизнес-итоги 2025 года для МСП

В России работает около 6,5 млн компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), которые вместе дают больше 20% ВВП страны. В 2025-м эти компании живут в реальности высоких ставок, растущих расходов и дефицита кадров. Вместо гонки за кредитами и новым наймом им всё чаще приходится наводить порядок во внутренних процессах и коммуникациях. Вместе с Войславом Суботичем, руководителем направления по работе с МСП Яндекс 360 , мы подготовили обзор ключевых уроков русского бизнеса за год — и цифровых решений типичных проблем.

Год, когда закончился дешёвый рост

2025-й стал для МСП годом «дорогих денег». По данным Банка России, в течение года ключевая ставка менялась от 20% летом до 16,5% осенью, а среднегодовая ожидается на уровне 19,2%. Для бизнеса это превращается в кредиты «под двадцать» и выше, даже с учётом льготных программ. Впервые за шесть лет, по статистике Центрального банка России, портфель кредитов МСП начал сокращаться: предприниматели осторожнее подходят к заёмным деньгам.

При этом рост выручки в такой картине часто оказывается «бумажным»: обороты подрастают за счёт повышения цен, а не за счёт количества заказов и чеков. Резерв простого подорожания почти исчерпан: спрос растёт медленнее, чем расходы бизнеса. В сентябре 2025 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI опустился до 49,6 — ниже пороговых 50 пунктов, то есть в зону спада. Компонент «продажи» просел до 41 пункта: 43% предпринимателей уже фиксируют сокращение оборота, а лишь 13% говорят об улучшении.

В такой ситуации привычные рычаги — новые кредиты, простое повышение цен, быстрый найм — ощущаются всё менее надёжными. Главный резерв смещается внутрь компании: в эффективность команды и то, как устроены ежедневные процессы.

Экономика команды и неучтённый сотрудник

По данным Росстата, безработица в 2025 году держится на исторически низком уровне — около 2,6–2,7%. Найм не стал проще: в одних ролях по-прежнему дефицит, в других — больше откликов и дольше отбор. Когда путь «наймём ещё одного» оказывается дорогим и медленным, бизнес ищет резерв внутри: в процессах и использовании времени команды.

Исследование НАФИ и Яндекс 360 показывает: примерно каждый третий офисный сотрудник проводит до четырёх часов в день на рутинных операциях — поиске писем, сверке документов, ручном вводе данных. Один час такой рутины в день — это около 20 часов в месяц и примерно 240 часов в год на человека. Для команды из 5–7 человек это почти целый «невидимый сотрудник», который при должном внимании может перестать воспроизводить морально устаревшие процессы и начать приносить выручку.

Чтобы пустить потерянные часы на пользу продукта, продаж и сервиса, рутину лучше отдать условной Алисе Про от Яндекс 360: современный ИИ-ассистент может оперативно проанализировать сотни писем в Почте, чтобы собрать все условия по текущим сделкам или жалобам клиентов, а также мгновенно обработать данные из больших таблиц, выявляя ключевые показатели и аномалии по выручке, поставкам и клиентскому поведению за отчетный период. Бизнес получает продуктивность условных шести человек силами пяти лишь за счёт перехода в готовую ИТ-инфраструктуру, без установки своего железа и отдельного обслуживания серверов.

Безопасность и «теневые ИТ»

Исследования рынка ИБ описывают знакомую для МСП картину: часть работы неизбежно живёт в личных сервисах сотрудников. Клиентская коммуникация — в ТГ-чате на личном номере менеджера, база — в таблице Excel на домашнем ноутбуке, договор — в личной почте. Формально бизнес платит за работу команды, фактически — опирается на инфраструктуру, которую не контролирует. Это и есть «теневые ИТ» — информационные технологии вне периметра компании. Такой подход создает прямые риски как для сохранности коммерческих и клиентских данных (например, при пересылке информации), так и для самих сотрудников в случае утери или взлома личных устройств.

Работает обратная пропорция: чем больше рабочих данных и каналов связи живут в управляемой среде, тем меньше шанс, что критичная информация окажется уязвимой. Для небольших компаний такой единый цифровой контур — это способ повысить бесшовность работы и приблизиться к уровню корпоративной информационной безопасности, используя готовую облачную инфраструктуру без создания собственного ИБ-отдела и серверной.

Базовый минимум современных сервисов — регулярное резервное копирование файлов, автоматическая проверка на вирусы и единая админ-панель для управления доступами сотрудников. Например, в виртуальном офисе Яндекс 360 хранение и работа с файлами по умолчанию реализованы на базе защищённых российских дата-центров.

Операционка против автоматизации: три типичных сюжета

Новостной фон в 2025-м не из простых, однако у малого и среднего бизнеса деньги быстрее сгорают не на геополитике, а на повседневных сбоях: заявка пришла — потерялась — опоздали — упустили выручку. На помощь приходят цифровые решения:

Интернет-магазин. Заказ приходит с сайта, в директ и в мессенджеры. Один забыли, второй «повис до вечера», третий ушёл в личку и потерялся. Клиент выбирает тех, кто ответит быстрее, а рекламный бюджет в это время сгорает. Только когда все заявки автоматически попадают в одну доску задач, а ИИ-ассистент по запросу «покажи неоплаченные заказы за сегодня» вытаскивает их из писем и форм, воронка продаж становится полностью прозрачной: понятно, кто за что отвечает и где именно застревают деньги.

Небольшое креативное агентство. Бриф обсуждают в чате, правки размазаны по версиям документа, задачи раздаются голосовыми сообщениями. Через месяц никто не помнит, на что конкретно согласился клиент, команда делает «лишний круг почёта», руководитель тушит пожары и перепроверяет все письма сам. Ситуацию способны изменить платформы видеосвязи: популярный в России сервис Телемост благодаря ИИ умеет автоматически конспектировать встречи. Полученные детальные конспекты хранятся в защищенном контуре, что позволяет фиксировать все договорённости в одном месте, структурировать их и использовать как основу для дальнейшей переписки и постановки задач.

Локальный сервис — клиника, ремонт, доставка. Администратор одновременно держит в руках телефон, мессенджер и почту. Просьбы «перезвонить через неделю» остаются в голове или в случайных черновиках. Один сдвинутый визит — минус чек и раздражённый клиент, который в следующий раз выберет соседа по району. Но когда запросы приходят через формы и сразу становятся задачами с датой и ответственным, а после каждого звонка ИИ-ассистент собирает короткое саммари «что сделать и к какому дню», сервис перестаёт зависеть от памяти одного человека.

В итоге всё сводится к одному: чем меньше ручных стыковок между этапами воронки, тем меньше потерь и споров «кто что обещал». Виртуальный офис с ИИ-ассистентом закрепляет это правило в повседневной рутине.

От цифрового зоопарка к единой системе

К концу 2025-го у большинства МСП картина похожая: кредиты дорогие, людей не хватает, операционная нагрузка растёт. При этом именно в повседневных инструментах чаще всего прячется резерв — десяток разрозненных сервисов, дублирующиеся подписки и процессы, которые сложно увидеть целиком.

Маршрутный лист, с которого можно начать уже сегодня:

Посчитать «зоопарк». Составьте список всех сервисов, которыми пользуется команда: почта, облака, мессенджеры, таск-менеджеры, формы, CRM. Отдельно посчитайте расходы и количество точек входа. Выявить узкие места. Ответьте на три вопроса: где теряются заявки, где дублируются задачи, где чаще всего «плавают» сроки. Определить ядро процессов. Выделите 3–5 ключевых потоков (продажи, поддержка, закупки, проекты) и зафиксируйте, через какие каналы они проходят сейчас. Выбрать единый контур. Решите, какая среда станет базовой: виртуальный офис с почтой, календарём, задачами и видеосвязью в одном месте, куда удобно стянуть ключевые потоки — например, Яндекс 360 с Алисой Про. Запустить пилотные сценарии. Начните с простого: посвятите несколько рабочих часов, чтобы связать формы и трекер для заявок, включить конспекты созвонов в видеосервисе, настроить ИИ-ассистента для поиска по смыслу и почтовых дайджестов. Измерить эффект в часах и деньгах. Через 1–3 месяца посмотрите, сколько задач проходит через единый контур, сколько времени команда экономит ежедневно, как изменились затраты на ИТ-сервисы и скорость реакции на клиентов.

Гармонизация внутренних процессов — это новая антихрупкость, а переход в единый цифровой контур — простейший способ снизить издержки, облегчив жизнь менеджменту и команде.