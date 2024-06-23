На итальянский остров Капри перестали пускать туристов из-за проблем с водой

Проблемы с водоснабжением на Капри стали причиной для запрета на его посещение туристами. Ситуацию удалось оперативно разрешить, но запрет мэра Фалько на прием гостей сохраняется.
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Ограничения на итальянском острове введены с утра 22 июня, об этом рассказало издание ANSA. Власти заявили, что не смогут гарантировать предоставление основных услуг «тысячам людей», которые каждый день приезжают на Капри в курортный сезон.
Попасть на остров при этом можно, но только если у туриста есть бронь в отеле, «имеющем достаточные водные ресурсы, чтобы гарантировать гостеприимство». Документы надо предъявить в кассе при покупке билета на паром, который следует до острова. В портах, откуда отправляются паромы на Капри образовались очереди.
Отметим, что ситуация с водоснабжением на Капри резко ухудшилась после крупной утечки 20 июня на трубопроводе, который обслуживает как остров, так и полуостров Соррентино. Вечером 22 июня проблему удалось решить. О том, когда снимут ограничения для туристов и бизнеса на острове — пока информации нет.
Ранее мы писали о том, что власти Норвегии ужесточили правила въезда для российских граждан. С 29 мая в страну не пускают россиян, прибывающих туда в туристических и других «непервостепенных» целях.
Фото на обложке: bilaleldaou /
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