На итальянский остров Капри перестали пускать туристов из-за проблем с водой

Проблемы с водоснабжением на Капри стали причиной для запрета на его посещение туристами. Ситуацию удалось оперативно разрешить, но запрет мэра Фалько на прием гостей сохраняется.

Ограничения на итальянском острове введены с утра 22 июня, об этом рассказало издание ANSA. Власти заявили, что не смогут гарантировать предоставление основных услуг «тысячам людей», которые каждый день приезжают на Капри в курортный сезон.

Попасть на остров при этом можно, но только если у туриста есть бронь в отеле, «имеющем достаточные водные ресурсы, чтобы гарантировать гостеприимство». Документы надо предъявить в кассе при покупке билета на паром, который следует до острова. В портах, откуда отправляются паромы на Капри образовались очереди.

Отметим, что ситуация с водоснабжением на Капри резко ухудшилась после крупной утечки 20 июня на трубопроводе, который обслуживает как остров, так и полуостров Соррентино. Вечером 22 июня проблему удалось решить. О том, когда снимут ограничения для туристов и бизнеса на острове — пока информации нет.

Ранее мы писали о том, что власти Норвегии ужесточили правила въезда для российских граждан. С 29 мая в страну не пускают россиян, прибывающих туда в туристических и других «непервостепенных» целях.

Фото на обложке: bilaleldaou / https://pixabay.com/