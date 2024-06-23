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На итальянский остров Капри перестали пускать туристов из-за проблем с водой

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Проблемы с водоснабжением на Капри стали причиной для запрета на его посещение туристами. Ситуацию удалось оперативно разрешить, но запрет мэра Фалько на прием гостей сохраняется.

На итальянский остров Капри перестали пускать туристов из-за проблем с водой
  1. Новости

Ограничения на итальянском острове введены с утра 22 июня, об этом рассказало издание ANSA. Власти заявили, что не смогут гарантировать предоставление основных услуг «тысячам людей», которые каждый день приезжают на Капри в курортный сезон.

Попасть на остров при этом можно, но только если у туриста есть бронь в отеле, «имеющем достаточные водные ресурсы, чтобы гарантировать гостеприимство». Документы надо предъявить в кассе при покупке билета на паром, который следует до острова. В портах, откуда отправляются паромы на Капри образовались очереди.

Отметим, что ситуация с водоснабжением на Капри резко ухудшилась после крупной утечки 20 июня на трубопроводе, который обслуживает как остров, так и полуостров Соррентино. Вечером 22 июня проблему удалось решить. О том, когда снимут ограничения для туристов и бизнеса на острове — пока информации нет.

Ранее мы писали о том, что власти Норвегии ужесточили правила въезда для российских граждан. С 29 мая в страну не пускают россиян, прибывающих туда в туристических и других «непервостепенных» целях.

Фото на обложке: bilaleldaou / https://pixabay.com/

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