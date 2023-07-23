Wikipedia сбоит, Twitter может лишиться главного символа, Безос перед выборами всерьез включился в работу газеты Washington Post, а в России подсчитали ущерб от преступлений (включая экономические) и рост спроса на гаджеты для питомцев. RB продолжает следить за важными и интересными новостями из мира предпринимательства.

Ребрендинг Twitter, Финляндии без русских туристов, спрос на гаджеты для питомцев: главное для бизнеса 23 июля