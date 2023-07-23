Ребрендинг Twitter, Финляндии без русских туристов, спрос на гаджеты для питомцев: главное для бизнеса 23 июля

Wikipedia сбоит, Twitter может лишиться главного символа, Безос перед выборами всерьез включился в работу газеты Washington Post, а в России подсчитали ущерб от преступлений (включая экономические) и рост спроса на гаджеты для питомцев. RB продолжает следить за важными и интересными новостями из мира предпринимательства.
- Ущерб от преступлений в РФ в первом полугодии 2023 г. составил 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Половина из преступлений — экономические (ТАСС со ссылкой на статистику МВД).
- Годовая продовольственная инфляция в России в июне ускорилась на 1,2 процентных пункта, хотя во многих странах именно летом рост инфляции замедляется. И все же на общем фоне она осталась одной из самых низких в Европе (аналитика «РИА Новостей»).
- Илон Маск заявил, что после ребрендинга Twitter лишится главного символа: «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter, а со временем и со всеми птицами».
- Основатель Amazon Джефф Безос все активнее участвует в деятельности Washington Post, которую он приобрел за $250 млн, как выяснили в New York Times.
- Ночью на сайте Wikipedia произошел масштабный сбой, затронувший преимущественно европейские страны; к утру в России сервис работает (Downdetector).
- Глава «Росатома» сообщил, что фиксирует интерес стран Африки к атомной энергетике, поэтому компания активно предлагает им свои решения и «проекты технологического суверенитета».
- Япония ужесточила контроль за ввозом микрочипов, включив оборудование для их производства в список экспортного контроля. Это означает прямое ограничение закупок из Китая (Nikkei Asia).
- Обанкротившаяся после закрытия границы Финляндии для россиян аутлет-деревня Zsar Outlet Village превратилась в «город-призрак». Финские аналитики пишут об отсутствии туристов из РФ как угрозе для экономики страны (Ilta-Sanomat).
- В России спрос на умные гаджеты для домашних животных за год вырос в 1,5 раза.
- В июне вырос и спрос на ввоз автомобилей из других стран — в три раза, а число компаний, предлагающих этот сервис, возросло на «Авито Услуги» за год на 18%.
Фото на обложке: Unsplash
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