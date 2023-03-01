За два года в мире закрылись 239 криптобирж — ШАРД

Российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» поделился статистикой, согласно которой с каждым годом криптобирж в мире становится все меньше. Всего за два месяца 2023-го успело закрыться 15 проектов.

Исследование сервиса безопасности криптовалютных активов «ШАРД» показало, что в мире с 2020 года закрылись 239 криптобирж. Новых игроков на рынке за этот же период появилось лишь 183.

Наиболее негативным в количественном отношении для криптоиндустрии оказался 2021 год. Как отмечается в исследовании, в течение 12 месяцев закрылось 86 проектов. От части это связано с тем, что в 2021 году в Китае был введен нормативный запрет на использование криптовалюты. В частности, именно из-за этого закрылись крупные Bit-Z и C2CX.

Криптобиржи, закрывшиеся в период с 2020 по 2023 год / «ШАРД»

Впрочем, по данным «ШАРД», большая часть криптобирж объявляла о закрытии все же из-за финансовых трудностей. В качестве примера приводится одна из крупнейших в мире P2P площадок LocalBitcoins, которая работала с 2012 года.

Самым громким падением в индустрии стали крах криптобиржи FTX и инвестиционной компании Alameda Research в 2022 году. Они потянули за собой целую череду банкротств крупных проектов, включая BlockFi и AAX. До этого FTX активно занималась поглощением конкурентов, также внося свой вклад в сокращение общего числа криптобирж. В 2022 году, например, компания приобрела японскую Liquid и канадскую Bitvo.

По мнению авторов исследования, количество криптобирж со временем будет лишь уменьшаться. Склонность индустрии к консолидации и укрупнению связана с затянувшейся криптозимой — периодом длительного снижения рынка.

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