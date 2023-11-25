Долги россиян по ипотеке растут, цены на одежду и обувь увеличиваются, интерес предпринимателей к открытию точек фастфуда по франшизе снижается, Росздравнадзор отказывается от использования Botkin.AI, в Чувашии искусственный интеллект пишет оперу, а RB продолжает следить за самыми интересными событиями в сфере предпринимательства.

Рост цен на одежду, новости X Corp и Tesla, отказ от Botkin.AI, опера нейросети: главное для бизнеса 25 ноября