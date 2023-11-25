Рост цен на одежду, новости X Corp и Tesla, отказ от Botkin.AI, опера нейросети: главное для бизнеса 25 ноября

Долги россиян по ипотеке растут, цены на одежду и обувь увеличиваются, интерес предпринимателей к открытию точек фастфуда по франшизе снижается, Росздравнадзор отказывается от использования Botkin.AI, в Чувашии искусственный интеллект пишет оперу, а RB продолжает следить за самыми интересными событиями в сфере предпринимательства.
- Чехия вслед за Словакией намерена попросить ЕС продлить импорт российских нефтепродуктов из-за невозможности найти альтернативы (Lidové noviny).
- Росздравнадзор приостановил использование анализирующей снимки компьютерной томографии ИИ-системы Botkin.AI, посчитав ее потенциально опасной.
- Объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, в октябре вырос до рекордных 75,6 млрд рублей («РИА Новости» со ссылкой на «Скоринг-бюро»).
- Tesla сделала свои станции подзарядки в Южной Корее доступными для электромобилей других марок.
- Внутренние документы Х Corp свидетельствуют, что соцсеть может потерять до $75 млн доходов от рекламы до конца года из-за приостановки маркетинговых кампаний рядом крупных брендов (The New York Times).
- Мобильный трафик на территории Европы к 2028 году утроится благодаря переходу к 5G (уже сейчас среднее потребление в месяц — 56 Гб, что в 2,5 раза превышает показатель 2022 года). Ожидается, что к 2030 году провайдеры потратят на модернизацию сетей более €198 млрд (отчет GSMA).
- По итогам девяти месяцев 2023 года около 68 тыс. россиян получили гражданство или вид на жительство других государств (чаще всего Израиля и Турции), это вдвое больше, чем годом ранее.
- Ученые Сеченовского университета Минздрава России намерены выпустить первую партию отечественного экспресс-пастеризатора грудного молока в первой половине 2024 года.
- Интерес к открытию заведений по продаже шаурмы по франшизе снизился в январе—октябре 2023 года более чем на 20% год к году.
- Принадлежащее «Вымпелкому» ООО «Хайв» приобрело 13,3% в разработчике решения в области анализа эмоционального отклика аудитории «Кенди Флип Роботс» («СПАРК-Интерфакс»).
- Доля новичков на позициях СЕО с весны 2022 года до настоящего момента достигла 40%, а доля женщин выросла почти в три раза (доклад консалтинговой группы КФР, ранее — Korn Ferry Russia).
- Сын главы ЕЦБ потерял почти все деньги из-за инвестиций в криптовалюту.
- Средняя цена на обувь в России увеличилась за год на 25% (за два — на 51%), на одежду — на 21% (за два — на 41%) (аналитика «Мой склад»).
- Чувашский государственный театр оперы и балета представил оперу «Главный вопрос» с участием робота-артиста и по либретто, частично написанному нейросетями.
Фото на обложке: Unsplash
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