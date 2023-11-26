Банки выступают против отмены комиссий за оплату ЖКХ, Латвия вновь становится главным импортером виски в РФ, а власти Дубая готовы потратить $5 млрд на строительство новой ветки метро. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Комиссии за оплату ЖКХ, поставки виски из Латвии, рост зарплат в российских компаниях: главное 26 ноября