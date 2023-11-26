Комиссии за оплату ЖКХ, поставки виски из Латвии, рост зарплат в российских компаниях: главное 26 ноября

Ахмед Садулаев
Банки выступают против отмены комиссий за оплату ЖКХ, Латвия вновь становится главным импортером виски в РФ, а власти Дубая готовы потратить $5 млрд на строительство новой ветки метро. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Комиссии за оплату ЖКХ, поставки виски из Латвии, рост зарплат в российских компаниях: главное 26 ноябряАхмед Садулаев
Мир
- К 2028 году Индия планирует втрое, до 100 млн в год, увеличить добычу угля в шахтах. Сейчас 95% этого топлива страна добывает в открытых карьерах.
- Власти Дубая потратят $5 млрд на строительство новой линии метро. Запуск планируется на 2029 год.
- Латвия стала главным импортером виски в Россию в 2023 году, поставив продукцию на $190,6 млн с января по сентябрь.
- Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией, если туда продолжат прибывать беженцы, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Россия
- Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКХ и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.
- В преддверии ноябрьской распродажи количество кибератак на российские онлайн-магазины выросло почти в два раза, рассказали в «Лаборатории Касперского» (РИА).
- Говядина, подорожавшая с начала года почти на 6%, вырастет в цене еще на 7-10% к новогодним праздникам, уверены представители отрасли.
- В Минсельхозе, напротив, не ожидают значительного увеличения цен и рассказывают о росте производства «хорошими темпами».
Бизнес
- Исследование: 50% российских компаний планируют в конце 2023 года повысить зарплату сотрудникам. Год назад доля таких работодателей не превышала 30%.
- Японский производитель электрокаров HW Electro разработал Puzzle — мини-фургон, работающий на солнечных батареях. В 2025 году компания планирует выйти с ним на рынок США.
- Количество посетителей в торговых центрах Москвы вырастет в ноябре год к году на 3-5%, в Санкт-Петербурге — на 4-6%, прогнозируют аналитики Focus Technologies («Ъ»).
Фото: Unsplash
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