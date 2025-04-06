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В России предложили ввести госрегулирование продажи самогонных аппаратов

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Федеральная служба по контролю за алкогольными и табачными рынками предложила ввести госпошлину на продажу самогонных аппаратов в России, сообщают «Известия». Ведомство также рассматривает и другие способы контроля за их продажей.

В России предложили ввести госрегулирование продажи самогонных аппаратов
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«Также в качестве предложения обозначена возможность продавать самогонные аппараты по паспорту, ввести сертификацию их безопасности», — рассказал представитель службы.

Кроме того, владельцев уже проданных аппаратов могут обязать зарегистрировать их в течение определенного срока.

В ведомстве напомнили, что домашнее самогоноварение в России разрешено, однако продажа такой алкогольной продукции запрещена. Изменения усилят контроль над этой сферой и ограничат продажу самогонных аппаратов несовершеннолетним, в том числе на маркетплейсах.

  • В марте 2025 года власти Вологодской области, где продажа алкоголя уже ограничена двумя часами в день по будням, рассказали об обсуждениях вокруг запрета продажи алкоголя лицам до 21 года.
  • А крупные производители настоек пожаловались на дефицит ягодного сырья, за которым может последовать сокращение выпуска продукции.

Фото: Vershinin89 / Shutterstock

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