В России предложили ввести госрегулирование продажи самогонных аппаратов
Федеральная служба по контролю за алкогольными и табачными рынками предложила ввести госпошлину на продажу самогонных аппаратов в России, сообщают «Известия». Ведомство также рассматривает и другие способы контроля за их продажей.
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«Также в качестве предложения обозначена возможность продавать самогонные аппараты по паспорту, ввести сертификацию их безопасности», — рассказал представитель службы.
Кроме того, владельцев уже проданных аппаратов могут обязать зарегистрировать их в течение определенного срока.
В ведомстве напомнили, что домашнее самогоноварение в России разрешено, однако продажа такой алкогольной продукции запрещена. Изменения усилят контроль над этой сферой и ограничат продажу самогонных аппаратов несовершеннолетним, в том числе на маркетплейсах.
- В марте 2025 года власти Вологодской области, где продажа алкоголя уже ограничена двумя часами в день по будням, рассказали об обсуждениях вокруг запрета продажи алкоголя лицам до 21 года.
- А крупные производители настоек пожаловались на дефицит ягодного сырья, за которым может последовать сокращение выпуска продукции.
Фото: Vershinin89 / Shutterstock
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