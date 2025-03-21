Производители настоек пожаловались на нехватку ягод

В Ladoga пояснили, что для компании может быть целесообразно отказаться от отдельных позиций настоек, но их сохраняют для ассортимента, при этом несколько поставщиков время от времени сталкиваются с нехваткой сырья. В «Татспиртпроме» указали, что могут возникать сложности с отдельными компонентами, поскольку спрос на настойки растет.

Новый тренд. «Коммерсантъ» пишет, что сокращение производства настоек может стать новым трендом. По данным «Нильсен», их натуральные продажи с февраля 2024 года по январь 2025 года выросли на 21,4% год к году, денежные — на 31,3%.

Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий рассказала, что производители продуктов и алкоголя чаще используют культивируемые ягоды (смородину, крыжовник и клюкву). Российские компании не могут обеспечить спрос, поэтому 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод поставляются из-за рубежа, добавила она. Самообеспеченность ягодами в России составляет не больше 20%, подтвердил директор центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Андрей Кучеров.

Что будет дальше? Основатель сети «Рюмкабар» Елена Кириллова назвала настойки наиболее маржинальной продукцией для баров. По ее словам, потребители готовы платить 250–300 рублей за рюмку, тогда как в рознице по такой цене продается целая бутылка. Однако, если цена на полке вырастет до 500–600 рублей, то спрос может снизиться, полагает эксперт. Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что в таком случае потребители начнут готовить настойки дома — из водки.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в 2024 году интерес к домашнему приготовлению настоек вырос. Газета привела данные сервиса Moneyplace, согласно которым россияне потратили на маркетплейсах 259 млн рублей на покупку 413,5 тыс. наборов для приготовления алкогольных настоек в прошлом году.

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