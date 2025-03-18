Власти Вологодской области рассказали о планах ограничить продажу алкоголя до 21 года
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«Обсуждаем следующий закономерный шаг – запрет продажи алкоголя молодежи в возрасте до 21 года. Здесь мы нацелены на категорию вологжан, которые находятся в зоне риска. Широко известный факт: до 21 года мозг человека сформирован не полностью, потребление алкоголя в этом возрасте обязательно отзовется в будущем», — написал Жестянников в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в прошлом месяце с аналогичной инициативой выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Причем Александр Иванович предлагает распространить меру и на слабоалкогольные напитки. Радует, что инициативы по сокращению потребления алкогольной продукции становятся федеральным трендом», — добавил он.
Первые итоги антиалкогольного закона. Ранее Жестянников поделился итогами первой недели действия закона об ограничении продаж алкоголя на территории области. «На сегодняшний день на Вологодчине на 32% снизилась реализация алкогольной продукции по сравнению с прошлым годом. 227 алкомаркетов закрылись», — написал Жестянников.
- В ноябре заксобрание Вологодской области абсолютным большинством голосов приняло законопроект, ограничивающий продажу алкоголя на территории региона временным промежутком с 12:00 до 14:00 в будние дни. С 1 марта 2025 года он вступил в силу. Свою инициативу губернатор Георгий Филимонов объяснял стремлением снизить смертность от последствий употребления алкоголя.
- В конце января в Вологодской области начали закрываться алкомаркеты «Бристоль» и «Красное & белое». В X5 Group заявили, что не планируют менять ассортимент торговых точек области из-за новых ограничений.
- В начале февраля ограничить продажу алкоголя (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной продукции) лицам в возрасте до 21 года предложил Бастрыкин, его инициативу поддержал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Фото на обложке: Quan Nguyen / Unsplash
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