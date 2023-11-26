Японская HW Electro представила электрофургон на солнечных батареях

Японский производитель электрокаров HW Electro в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке представил фургон Puzzle. Главная особенность машины — солнечная батарея, от которой питается двигатель авто.

Как передает Extremetech, в планах у стартапа — выход на рынок США в 2025 году. Puzzle меньше большинства других фургонов, используемых в США: его длина составляет всего 3,4 метра.

Угловатые очертания кузова в сочетании с серебристой окраской придают машине футуристический внешний вид, а крупные круглые фары — антропоморфный облик.

Фото: HW Electro

Электромобиль оснащен всего двумя сиденьями, за которыми расположено пространство для груза. Компания ожидает, что ее основными клиентами станут компании-производители, заинтересованные в защите окружающей среды.

HW Electro спроектировала Puzzle с учетом возможности оказания помощи во время стихийных бедствий в Японии, поэтому снаружи автомобиля установлены электрические розетки, USB-порты и аварийный комплект, в состав которого входят аптечка и лом.

В крышу фургона интегрированы три фотоэлектрические панели, позволяющие использовать солнечную энергию для работы двигателя.

Фото: HW Electro

При этом производитель пока не рассказал, каким образом хранится собранная с помощью солнечных батарей энергия и возможна ли зарядка блока аккумуляторных батарей от зарядных станций при, например, пасмурной погоде.

Также HW Electro пока не раскрывает розничную стоимость такого фургона. Для сравнения, цены на другие фургоны серии Elemo начинаются от 2,7 млн йен ($18 тысяч).