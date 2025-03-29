Япония еще на год продлила стандартный режим торговли с Россией — без льгот
Правительство Японии вновь приняло решение о продлении на год — до 1 апреля 2026 года — стандартного режима торговли с Россией. Страна впервые отменила льготный режим в марте 2022 года, а затем продлевала ограничения в 2023 и 2024 годах.
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Как пишет газета Nikkei, ввоз товаров из России в Японию облагается по базовой ставке, следовательно, без наличия льготного режима любое повышение ставок применяется и в отношении нашей страны. Так, например, пошлины на ввоз древесины с 4,8% выросли до 8%, лосося и икры — с 3,5% до 5%, краба — с 4% до 6%.
Издание отмечает, что изрядную долю импорта занимают энергоресурсы, а на них как раз ставки в последние годы не менялись. Тем не менее, в целом товарооборот между Россией и Японией сократился до 1,18 трлн иен (почти на 22%), импорт — на 16,7% (860,3 млрд иен), эскпорт — на 17,2% (327,6 млрд иен).
Но Россию и Японию связывают не только торговые отношения:
- В прошлом году количество деловых командировок россиян в Японию и Китай выросло в два раза.
- Тренд сохранился и в 2025 году: в январе спрос на визы в Японию и Китай увеличился в несколько раз, кратно превысив интерес к шенгенским визам.
- А в феврале стало известно, что компания сооснователя «Яндекса» начнет тестировать роботов-курьеров в Японии: они будут доставлять заказы из ресторанов и продукты в центре Токио.
Фото на обложке: Unsplash
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