Япония еще на год продлила стандартный режим торговли с Россией — без льгот

Правительство Японии вновь приняло решение о продлении на год — до 1 апреля 2026 года — стандартного режима торговли с Россией. Страна впервые отменила льготный режим в марте 2022 года, а затем продлевала ограничения в 2023 и 2024 годах.

Как пишет газета Nikkei, ввоз товаров из России в Японию облагается по базовой ставке, следовательно, без наличия льготного режима любое повышение ставок применяется и в отношении нашей страны. Так, например, пошлины на ввоз древесины с 4,8% выросли до 8%, лосося и икры — с 3,5% до 5%, краба — с 4% до 6%.

Издание отмечает, что изрядную долю импорта занимают энергоресурсы, а на них как раз ставки в последние годы не менялись. Тем не менее, в целом товарооборот между Россией и Японией сократился до 1,18 трлн иен (почти на 22%), импорт — на 16,7% (860,3 млрд иен), эскпорт — на 17,2% (327,6 млрд иен).

Но Россию и Японию связывают не только торговые отношения:

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