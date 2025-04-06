В Москве приостановили прокат самокатов из-за снегопада
Ахмед Садулаев
Департамент транспорта Москвы объявил о приостановке проката электросамокатов и велосипедов из-за погодных условий. Ожидается, что снег в столице будет идти до вторника.
В Москве приостановили прокат самокатов из-за снегопада
https://rb.ru/news/moscow-kiksharing-snow/
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В Telegram-канале дептранса сообщили, что операторы аренды поставили сервисы на паузу «до улучшения погодных условий». Владельцам личных самокатов и велосипедов также рекомендовали отказаться от поездок на время непогоды.
Как передает департамент со ссылкой на синоптиков, снег будет идти в Москве 6 и 7 апреля. Также ожидается гололед.
- Ранее дептранс рассказал, что услугами проката электросамокатов и велосипедов в Москве воспользовались 1,5 млн раз за первые две недели после начала сезона. При этом сервисы аренды уже приостанавливали свою работу в этом году из-за непогоды — с 17 по 19 марта.
Фото: NickolayV / Shutterstock
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