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В Москве приостановили прокат самокатов из-за снегопада

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Департамент транспорта Москвы объявил о приостановке проката электросамокатов и велосипедов из-за погодных условий. Ожидается, что снег в столице будет идти до вторника.

В Москве приостановили прокат самокатов из-за снегопада
  1. Новости

В Telegram-канале дептранса сообщили, что операторы аренды поставили сервисы на паузу «до улучшения погодных условий». Владельцам личных самокатов и велосипедов также рекомендовали отказаться от поездок на время непогоды.

Как передает департамент со ссылкой на синоптиков, снег будет идти в Москве 6 и 7 апреля. Также ожидается гололед.

  • Ранее дептранс рассказал, что услугами проката электросамокатов и велосипедов в Москве воспользовались 1,5 млн раз за первые две недели после начала сезона. При этом сервисы аренды уже приостанавливали свою работу в этом году из-за непогоды — с 17 по 19 марта.

Фото: NickolayV / Shutterstock

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