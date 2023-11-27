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Брокерский сервис Ozon, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей: главное 27 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Ozon изучает возможность запуска брокерского сервиса, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей, к 2030 году России понадобится 70 тыс. ИИ-специалистов и другие события 27 ноября.

Брокерский сервис Ozon, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей: главное 27 ноября

Финансы

  • «Совкомбанк» намерен в ходе первичного публичного размещения акций привлечь 10 млрд рублей. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года.

Бизнес

  • В Минцифры предложили выделить 27 млрд рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам. В ведомстве рассчитывают поддержать не менее 1 тыс. стартапов, которые выпустят как минимум 2 тыс. новых внедренных решений и продуктов.
  • Бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд руб. в качестве разового налога на сверхприбыль, сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин. Сумма будет направлена в бюджет с учетом скидки, пишет «Ъ».

Технологии и сервисы

  • Маркетплейс Ozon изучает возможность запуска брокерского сервиса. Компания заинтересована в расширении экосистемы, в особенности своего банка.
  • К 2030 году России понадобится 70 тыс. ИИ-специалистов. Сейчас вузы выпускают 3000 разработчиков, дата-сайентистов, инженеров машинного обучения.

Фото на обложке: Unsplash

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