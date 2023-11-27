Брокерский сервис Ozon, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей: главное 27 ноября

Карина Пардаева
Ozon изучает возможность запуска брокерского сервиса, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей, к 2030 году России понадобится 70 тыс. ИИ-специалистов и другие события 27 ноября.
Брокерский сервис Ozon, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей: главное 27 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- «Совкомбанк» намерен в ходе первичного публичного размещения акций привлечь 10 млрд рублей. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года.
Бизнес
- В Минцифры предложили выделить 27 млрд рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам. В ведомстве рассчитывают поддержать не менее 1 тыс. стартапов, которые выпустят как минимум 2 тыс. новых внедренных решений и продуктов.
- Бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд руб. в качестве разового налога на сверхприбыль, сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин. Сумма будет направлена в бюджет с учетом скидки, пишет «Ъ».
Технологии и сервисы
- Маркетплейс Ozon изучает возможность запуска брокерского сервиса. Компания заинтересована в расширении экосистемы, в особенности своего банка.
- К 2030 году России понадобится 70 тыс. ИИ-специалистов. Сейчас вузы выпускают 3000 разработчиков, дата-сайентистов, инженеров машинного обучения.
Фото на обложке: Unsplash
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