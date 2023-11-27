Глава Минцифры Максут Шадаев 21 ноября представил презентацию на стратегической сессии в правительстве по нацпроекту «Экономика данных» (оценивается в 1,51 трлн рублей до 2030 года). Часть документа посвящена развитию рынка IT-стартапов в России в том числе через грантовую поддержку.

В Минцифры предложили выделить 27 млрд рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам