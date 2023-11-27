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В Минцифры предложили выделить 27 млрд рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава Минцифры Максут Шадаев 21 ноября представил презентацию на стратегической сессии в правительстве по нацпроекту «Экономика данных» (оценивается в 1,51 трлн рублей до 2030 года). Часть документа посвящена развитию рынка IT-стартапов в России в том числе через грантовую поддержку.

В Минцифры предложили выделить 27 млрд рублей на гранты IT-стартапам и допустить их к госзакупкам

С документом ознакомился «Коммерсантъ», в нем говорится следующее:

  • К 2030 году грантовая поддержка стартапов должна достичь 27 млрд рублей при ежегодных инвестициях 4,5 млрд рублей, то есть вернуться на уровень 2022 года.
  • В целом к 2030 году в министерстве рассчитывают поддержать не менее 1 тыс. стартапов, которые выпустят не менее 2 тыс. новых внедренных решений и продуктов.

По словам экспертов, гранты не закроют потребности рынка в зрелых решениях, а допуск стартапов к госзакупкам грозит появлением в системах госструктур не слишком качественных продуктов.

  • Стартапы — это прежде всего про разработку инновационных решений и быстрый рост. Основатели часто пренебрегают планированием бюджета проекта, поскольку это сложно и долго, что приводит к провалу многих перспективных идей.  Сергей Сундуков, CFO приложения Brickit, рассказал, как разработать бюджет для стартапа и избежать ошибок, которые могут привести к финансовым проблемам.

Фото на обложке: Unsplash

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