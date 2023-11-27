«Яндекс» зарегистрировал компанию «Сервисы размещения объявлений»

«Яндекс» 24 ноября зарегистрировал ООО «Сервисы размещения объявлений», следует из данных ЕГРЮЛ.
Компания зарегистрировала 12 видов деятельности, среди которых «Разработка компьютерного программного обеспечения», «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».
Гендиректором нового ООО стал глава «Яндекс вертикалей» Павел Алешин, ему же принадлежит владеет 51% юрлица. Остальные 49% находятся напрямую у «Яндекса».
В пресс-службе компании RB.RU сообщили, что «изменения носят технический характер» и «направлены на оптимизацию внутренних бизнес-процессов». Представитель «Яндекса» также добавил, что все сервисы продолжат работать, как и раньше — на них эти изменения не повлияют.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
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