«Яндекс» зарегистрировал компанию «Сервисы размещения объявлений»

Компания зарегистрировала 12 видов деятельности, среди которых «Разработка компьютерного программного обеспечения», «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».

Гендиректором нового ООО стал глава «Яндекс вертикалей» Павел Алешин, ему же принадлежит владеет 51% юрлица. Остальные 49% находятся напрямую у «Яндекса».

В пресс-службе компании RB.RU сообщили, что «изменения носят технический характер» и «направлены на оптимизацию внутренних бизнес-процессов». Представитель «Яндекса» также добавил, что все сервисы продолжат работать, как и раньше — на них эти изменения не повлияют.

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