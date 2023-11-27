«Мегафон» начал продавать аксессуары для смартфонов и ноутбуков под собственным брендом

«Мегафон» начал продажи 12 категорий товаров для мобильной электроники под своим брендом Stellarway, говорится в сообщении компании. Рынок аксессуаров — новый для телеком-оператора.

Под маркой Stellarway «Мегафон» будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: сюда относятся защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. Также в продаже будут беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.

Товары под брендом Stellarway

Сейчас через интернет-магазин оператора уже можно купить защитные стекла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от нового бренда. До конца января 2024 года все категории новых товаров будут доступны в салонах объединенной розничной сети «Мегафона» и Yotа и в интернет-магазине.

Разработку и поставку аксессуаров Stellarway ведет «дочка» оператора Revo Charge.

По прогнозам «Мегафона», до конца 2024 года товары Stellarway займут до половины продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети. Запуск собственной торговой марки приведет к росту объема продаж аксессуаров примерно на четверть (25%) в течение следующего года.

Как сообщалось ранее, «Мегафон» также до конца 2023 года запланировал расширить линейку кнопочных телефонов под своим брендом Fontel. Оператор начнет продавать шесть новых моделей кнопочных телефонов.

Фото на обложке: «Мегафон»