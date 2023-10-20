«Мегафон» до конца года начнет продажи шести новых моделей телефонов под собственным брендом

«Мегафон» расширит линейку кнопочных телефонов под своим брендом Fontel, говорится в сообщении компании. До конца 2023 года оператор начнет продавать шесть новых моделей кнопочных телефонов.

Компания запустила собственную торговую марку Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 стал доступен для покупки в январе.

По собственным данным компании, по итогам июля-сентября бренд занимает пятую часть (20%) от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск собственного бренда позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года.

В 2024 году «Мегафон» планирует нарастить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Все новые модели компании имеют цветной дисплей, FM-радио, фонарик, плеер, диктофон, будильник, калькулятор, слоты для microSD и двух сим‑карт и емкую батарею, которая держит заряд в течение нескольких дней.

Модель Fontel FL280 из новой коллекции «Мегафона»

Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается «дочка» «Мегафона» Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети «Мегафона» и Yota.

Модель Fontel FP240 из новой коллекции «Мегафона»



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