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«Мегафон» до конца года начнет продажи шести новых моделей телефонов под собственным брендом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Мегафон» расширит линейку кнопочных телефонов под своим брендом Fontel, говорится в сообщении компании. До конца 2023 года оператор начнет продавать шесть новых моделей кнопочных телефонов.

«Мегафон» до конца года начнет продажи шести новых моделей телефонов под собственным брендом

Компания запустила собственную торговую марку Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 стал доступен для покупки в январе.

По собственным данным компании, по итогам июля-сентября бренд занимает пятую часть (20%) от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск собственного бренда позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года.

В 2024 году «Мегафон» планирует нарастить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Все новые модели компании имеют цветной дисплей, FM-радио, фонарик, плеер, диктофон, будильник, калькулятор, слоты для microSD и двух сим‑карт и емкую батарею, которая держит заряд в течение нескольких дней.

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Модель Fontel FL280 из новой коллекции «Мегафона»

Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается «дочка» «Мегафона» Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети «Мегафона» и Yota.

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Модель Fontel FP240 из новой коллекции «Мегафона»

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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