«Мегафон» до конца года начнет продажи шести новых моделей телефонов под собственным брендом

«Мегафон» расширит линейку кнопочных телефонов под своим брендом Fontel, говорится в сообщении компании. До конца 2023 года оператор начнет продавать шесть новых моделей кнопочных телефонов.
Компания запустила собственную торговую марку Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 стал доступен для покупки в январе.
По собственным данным компании, по итогам июля-сентября бренд занимает пятую часть (20%) от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск собственного бренда позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года.
В 2024 году «Мегафон» планирует нарастить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.
Все новые модели компании имеют цветной дисплей, FM-радио, фонарик, плеер, диктофон, будильник, калькулятор, слоты для microSD и двух сим‑карт и емкую батарею, которая держит заряд в течение нескольких дней.
Модель Fontel FL280 из новой коллекции «Мегафона»
Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается «дочка» «Мегафона» Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети «Мегафона» и Yota.
Модель Fontel FP240 из новой коллекции «Мегафона»
Фото на обложке: hodim /
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