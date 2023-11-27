Глава ВТБ Костин допустил снижение роста дохода банков в 2024 году

Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что рост дохода банков в 2024 году снизится. На объемах чистой прибыли скажутся антиинфляционные меры, принятые ЦБ. Ранее регулятор спрогнозировал, что по итогам 2023 года прибыль банковского сектора России составит 3 трлн рублей.

Рост дохода банковского сектора в 2024 году снизится по отношению к показателям 2023 года. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению Костина, на объемах чистой прибыли российских банков скажутся антиинфляционные меры, принятые ЦБ, в том числе повышение ключевой ставки и ограничения в сфере кредитования.

Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года достигнет 3 трлн рублей, сообщила ранее зампредседателя Банка России Ольга Полякова.