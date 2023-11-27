Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава ВТБ Костин допустил снижение роста дохода банков в 2024 году

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что рост дохода банков в 2024 году снизится. На объемах чистой прибыли скажутся антиинфляционные меры, принятые ЦБ. Ранее регулятор спрогнозировал, что по итогам 2023 года прибыль банковского сектора России составит 3 трлн рублей.

Глава ВТБ Костин допустил снижение роста дохода банков в 2024 году

Рост дохода банковского сектора в 2024 году снизится по отношению к показателям 2023 года. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению Костина, на объемах чистой прибыли российских банков скажутся антиинфляционные меры, принятые ЦБ, в том числе повышение ключевой ставки и ограничения в сфере кредитования.

Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года достигнет 3 трлн рублей, сообщила ранее зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

Фото на обложке: Ryvius / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ​​Каким будет финтех в мире и России: тренды и прогнозы
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Конкурс «Голос ВТБ»
  4. 4 Конкурс #выживуттолько айтишники
  5. 5 «Добро пожаловать, у нас фантастически сложные задачи»
Yandex Tracker
Как эффективно управлять проектами и бизнес-процессами
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

27 ноября 2023

Скаутинг проектов для Альфа-Банка

28 ноября 2023

GO.ALGO

30 ноября 2023

Yandex Cloud Boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ