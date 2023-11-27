Ozon задумался о запуске собственного брокерского сервиса

Маркетплейс Ozon изучает возможность запуска брокерского сервиса. Компания заинтересована в расширении экосистемы, в особенности своего банка, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель ритейлера заявил, что сейчас у Ozon «нет планов по запуску собственного брокера». По данным издания, в компании активно ищут сотрудников для брокерского сервиса.

В Ozon заверили, что постоянно работают над развитием своих сервисов, «поэтому периодически набираем новых людей с разным опытом». Собеседники газеты заявили, что ритейлер заинтересован в расширении экосистемы, в особенности своего банка.

К реализации проекта привлечен бывший руководитель направления корпоративных продаж в ВТБ. В октябре, по открытым данным, он был назначен гендиректором Ozon Invest, до этого он руководил Ozon Fintech.

Ozon.Invest — платформа для продавцов и партнеров Ozon, направленная на поиск финансирования для развития бизнеса. Ее запустили в конце 2018 года. С 2021 года сервис превратили в b2b-платформу. Займы на ней стали предоставлять банки и финтех-компании.

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