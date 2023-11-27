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В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о признании банкротом АО «СПБ Биржа». Сразу после этого сообщения бумаги торговой площадки падали более чем на 10%, до 85,3 рубля за одну штуку. Максимальное падение составило почти 35%. К 10:31 мск бумаги отыграли провал и торговались по 92,4 рубля (-7,7%).

В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи

Сама площадка, как сообщает Forbes, опровергла информацию о том, что подала на банкротство.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — цитирует заявлении торговой площадки издание.

В картотеке нет сведений о кредиторах, в графе «Должники» указано АО «СПБ Биржа». Другие подробности дела не приводятся. 

«СПБ Биржа» стала одной из организаций, которая пополнила американский санкционный список в начале ноября. Внесение SDN-лист США означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

В связи с попаданием в санкционный список «СПБ Биржа» вынуждена выйти из капитала международной площадки TS в Казахстане, где ей принадлежат 10%. Также площадка приостановила торговлю более 2 тыс. иностранных ценных бумаг. 

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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