В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи

В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о признании банкротом АО «СПБ Биржа». Сразу после этого сообщения бумаги торговой площадки падали более чем на 10%, до 85,3 рубля за одну штуку. Максимальное падение составило почти 35%. К 10:31 мск бумаги отыграли провал и торговались по 92,4 рубля (-7,7%).

Сама площадка, как сообщает Forbes, опровергла информацию о том, что подала на банкротство.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — цитирует заявлении торговой площадки издание.

В картотеке нет сведений о кредиторах, в графе «Должники» указано АО «СПБ Биржа». Другие подробности дела не приводятся.

«СПБ Биржа» стала одной из организаций, которая пополнила американский санкционный список в начале ноября. Внесение SDN-лист США означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

В связи с попаданием в санкционный список «СПБ Биржа» вынуждена выйти из капитала международной площадки TS в Казахстане, где ей принадлежат 10%. Также площадка приостановила торговлю более 2 тыс. иностранных ценных бумаг.

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