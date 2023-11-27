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Арбитражный суд Москвы вернул «СПБ Бирже» заявление о банкротстве

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Арбитражный суд Москвы не принял заявление «СПБ Биржи» о банкротстве и вернул его. Ранее сама биржа сообщила, что не подавала в суд таких документов. После новостей о возможном банкротстве площадки ее акции упали более чем на 30%, но позже отыграли падение.

Арбитражный суд Москвы вернул «СПБ Бирже» заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы не принял заявление ПАО «СПБ Биржа» о банкротстве и вернул его. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении суда говорится, что заявление о банкротстве от ПАО «СПБ Биржа» поступило через канцелярию суда. Однако сама биржа сразу после появления сообщений и своем банкротстве заявила, что не подавала документов о банкротстве. 

«”СПБ Биржа” не подавала документы на банкротство. Сообщения об этом не соответствуют действительности», – говорится в заявлении биржи. 

Позже «СПБ Биржа» сообщила, что обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов.

Сообщения о возможном банкротстве «СПБ Биржи» вызвали обвал ее акций на Мосбирже на более чем 30%, но в течение торгового дня падение было отыграно. По актуальным на момент публикации данным, акции биржи торгуются со снижением на 9,5%.

Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock

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