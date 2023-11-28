В ЦБ назвали случай с фейковым банкротством СПБ Биржи «близким к преступлению»

Случай с фейковым банкротством СПБ Биржи можно считать «близким к преступлению», заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«То, что мы вчера увидели, — это уже не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению», — сказал он (цитата по Forbes).

Мамута добавил, что с точки зрения рынка 27 ноября «было очевидно манипулирование ценой». При этом представитель регулятора подчеркнул, что факт манипулирования придется доказывать отдельно.

«Возможно, маловероятно, имела место случайность, в силу того, что звезды так встали, но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, кто-то мог на этом заработать», — сказал Мамута.

Он также добавил, что расследованием факта подачи заявления о банкротстве займутся правоохранительные органы, регулятор же со своей стороны оценит кейс с точки зрения манипулирования рынком. В ЦБ затруднились сказать, сколько времени займет расследование.

Накануне в картотеке арбитражных дел появилась запись о подаче заявления о банкротстве СПБ Биржи. Сама биржа сообщила, что не подавала в суд таких документов и позднее объявила, что обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов.

Сообщения о возможном банкротстве «СПБ Биржи» вызвали обвал ее акций на Мосбирже более чем на 30%, но в течение торгового дня падение было отыграно.

Фото на обложке: Unsplash