«СПБ Биржа» выйдет из капитала казахстанской ITS из-за внесения в SDN-лист США

«СПБ Биржа» выйдет из капитала международной площадки ITS в Казахстане. Об этом Frank Media сообщили в пресс-службе ITS.

«СПБ Биржа» стала одной из организаций, которая пополнила американский санкционный список накануне, 3 ноября. Внесение SDN-лист США означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

После новости об ограничениях «СПБ Биржа» приостановила торги иностранными бумагами, акции площадки на Московской бирже дешевели на 20% на фоне сообщений о санкциях.

Как рассказали изданию в ITS, введение ограничений в отношении «СПБ Биржи» способствовало ряду мер со стороны площадки.

«В уставе ITS описан порядок действий сторон при наступлении подобного события. Акционер, попавший под санкции, выходит из капитала ITS», — сказал представитель биржи.

Freedom Holding Тимура Турлова и «СПБ Биржа» задумались о перспективах создания в Казахстане площадки, на которой можно было бы торговать зарубежными ценными бумагами в 2022 году.

В начале 2023 года некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center, Freedom Holding и «СПБ Биржа» стали акционерами ITS. У «СПБ Биржи» в капитале площадки — 10%.

Как рассказывали изданию Forbes представители «СПБ Биржи», площадка предоставила ITS свои технологии и бизнес-модель для организации торгов иностранными бумагами.

Фото на обложке: Unsplash