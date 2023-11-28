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Запрет «Тинькофф» работать за границей, подорожание софта до 40%: главное 28 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам работать за пределами Армении, Беларуси и Казахстана, стоимость софта в розничных и корпоративных продажах выросла на 10–40% и другие новости 28 ноября.

Запрет «Тинькофф» работать за границей, подорожание софта до 40%: главное 28 ноября

Бизнес

  • Стоимость софта в розничных и корпоративных продажах выросла на 10–40%. Дороже всего сейчас обходятся программы для дизайнеров и инструменты разработки.
  • Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar, которая занимается производством строительной техники, компании ООО «ПСК-новые решения», узнал РБК.
  • Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам работать за пределами Армении, Беларуси и Казахстана. Старые условия прекратят действовать с 2024 года.
  • МТС ищет партнера, который на 50% войдет в капитал принадлежащего оператору ООО «Иртея». Это юрлицо занимается разработкой базовых станций связи, пишет «Ъ».
  • Минцифры направит на развитие госсистем кибербезопасности «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других примерно 25,2 млрд рублей до 2030 года.

Транспорт

  • Доля новых легковых автомобилей, завезенных в Россию юрлицами по параллельному импорту, в течение 2023 года в ассортименте дилеров составила не более трети от общего объема предложения, рассказали «Ведомостям» дилеры.
  • Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк автомобилей с начала 2023 года на 40%, до 15 тысяч автомобилей, пишет ТАСС.

Фото на обложке: Unsplash

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