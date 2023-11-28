Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам работать за пределами Армении, Беларуси и Казахстана, стоимость софта в розничных и корпоративных продажах выросла на 10–40% и другие новости 28 ноября.

Запрет «Тинькофф» работать за границей, подорожание софта до 40%: главное 28 ноября