Запрет «Тинькофф» работать за границей, подорожание софта до 40%: главное 28 ноября

Карина Пардаева
Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам работать за пределами Армении, Беларуси и Казахстана, стоимость софта в розничных и корпоративных продажах выросла на 10–40% и другие новости 28 ноября.
Запрет «Тинькофф» работать за границей, подорожание софта до 40%: главное 28 ноябряКарина Пардаева
Бизнес
- Стоимость софта в розничных и корпоративных продажах выросла на 10–40%. Дороже всего сейчас обходятся программы для дизайнеров и инструменты разработки.
- Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar, которая занимается производством строительной техники, компании ООО «ПСК-новые решения», узнал РБК.
- Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам работать за пределами Армении, Беларуси и Казахстана. Старые условия прекратят действовать с 2024 года.
- МТС ищет партнера, который на 50% войдет в капитал принадлежащего оператору ООО «Иртея». Это юрлицо занимается разработкой базовых станций связи, пишет «Ъ».
- Минцифры направит на развитие госсистем кибербезопасности «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других примерно 25,2 млрд рублей до 2030 года.
Транспорт
- Доля новых легковых автомобилей, завезенных в Россию юрлицами по параллельному импорту, в течение 2023 года в ассортименте дилеров составила не более трети от общего объема предложения, рассказали «Ведомостям» дилеры.
- Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк автомобилей с начала 2023 года на 40%, до 15 тысяч автомобилей, пишет ТАСС.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Джамилько» планирует начать поставки французской косметики Panier des Sens
- 2 Брокерский сервис Ozon, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей: главное 27 ноября
- 3 Комиссии за оплату ЖКХ, поставки виски из Латвии, рост зарплат в российских компаниях: главное 26 ноября
- 4 Заменить Confluence? Просто!
- 5 Свой бренд не для всех. Как должна выглядеть собственная торговая марка и зачем она нужна бизнесу
ВОЗМОЖНОСТИ
28 ноября 2023
30 ноября 2023
30 ноября 2023
Популярное
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Списки и рейтинги