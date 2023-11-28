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«Тинькофф» запретил работу за пределами Армении, Беларуси и Казахстана

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам работать за пределами Армении, Беларуси и Казахстана. Старые условия прекратят действовать с 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«Тинькофф» запретил работу за пределами Армении, Беларуси и Казахстана

В компании объяснили решение тем, что банк системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры (КИИ), и условиями высокого риска атак на IT-инфраструктуру.

Представитель Тинькофф Банка, отвечая на запрос издания, пояснил, что удаленная работа, в том числе в отпуске, возможна только по согласованию с руководителем.

В ноябре 2022 года «Тинькофф» рекомендовал уехавшим из России сотрудникам обосноваться в Армении, Казахстане или Беларуси. В этих странах у банка находятся офисы – есть вероятность, что удаленным сотрудникам «отрубят доступ» к данным из стран, где офисов нет.

Центры разработки «Тинькофф» есть в городах России, Минске, Ереване и Алмате, но, источники тогда говорили, что переезжать рекомендовали именно в три ранее названных страны. 

Фото на обложке: «Тинькофф» / VK

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