Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» получил статус единорога

В ходе раунда A стартап привлек $160 млн. В нем участвовали инвестиционная компания Kora, венчурная фирма Moore Strategic Ventures LLC, а также другие американские и европейские инвесторы, имена которых не раскрываются.

Bloomberg пишет, что раунд прошел на фоне сложной ситуации с финансированием для латиноамериканских стартапов, поскольку процентные ставки в США остаются высокими. Агентство подчеркнуло, что до повышения оценки Plata в Мексике насчитывалось восемь единорогов, и Plata стала первой компанией в стране, которая получила этот статус с 2022 года.

Plata была основана в апреле 2023 года тремя бывшими топ-менеджерами «Тинькофф». Пост гендиректора финтех-стартапа сейчас занимает Нери Толлардо, который ранее был вице-президентом «Тинькофф» по стратегии.

На сайте Plata сказано, что она предлагает клиентам кредитные карты с лимитом в $200 тыс., ставкой от 30% годовых и кешбэком до 15%. Компания также развивает приложение для управления картой, платежей и переводов.

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