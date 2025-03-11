Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» получил статус единорога
Богдан Музыченко
Созданный в Мексике бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» (сейчас — «Т-Банк») финтех-стартап Plata получил статус единорога, увеличив свою оценку до $1,5 млрд по итогам инвестраунда, сообщил Bloomberg. Агентство отметило, что Plata стал одним из самых дорогих стартапов Латинской Америки.
Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» получил статус единорога
https://rb.ru/news/plata-tinkoff-status-unicorn/
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В ходе раунда A стартап привлек $160 млн. В нем участвовали инвестиционная компания Kora, венчурная фирма Moore Strategic Ventures LLC, а также другие американские и европейские инвесторы, имена которых не раскрываются.
Bloomberg пишет, что раунд прошел на фоне сложной ситуации с финансированием для латиноамериканских стартапов, поскольку процентные ставки в США остаются высокими. Агентство подчеркнуло, что до повышения оценки Plata в Мексике насчитывалось восемь единорогов, и Plata стала первой компанией в стране, которая получила этот статус с 2022 года.
- Plata была основана в апреле 2023 года тремя бывшими топ-менеджерами «Тинькофф». Пост гендиректора финтех-стартапа сейчас занимает Нери Толлардо, который ранее был вице-президентом «Тинькофф» по стратегии.
- На сайте Plata сказано, что она предлагает клиентам кредитные карты с лимитом в $200 тыс., ставкой от 30% годовых и кешбэком до 15%. Компания также развивает приложение для управления картой, платежей и переводов.
Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM
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