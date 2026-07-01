Облачный провайдер Cloud.ru разместил облигации на 10 млрд ₽ — под 14,2% годовых

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru успешно закрыл книгу заявок по первому выпуску облигаций объемом более 10 млрд рублей, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил компании установить ставку купона на уровне 14,2% годовых при сроке обращения два года. Полученные средства эмитент направит на расширение инфраструктуры и развитие продуктовой линейки.

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Инвесторы проявили ажиотажный спрос к бумагам компании

Во время формирования книги заявок интерес к бумагам Cloud.ru более чем в два раза превысил максимальный объём выпуска. Такая активность позволила эмитенту снизить итоговую ставку купона до 14,2% годовых.

Существенная часть заявок пришлась на розничных инвесторов. Также высокий интерес проявили институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании.

Размещение бумаг и старт торгов запланирован на 3 июля. Купоны будут выплачивать каждые 30 дней.

Средства пойдут на развитие бизнеса

Генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий сообщил, что выход на публичный рынок капитала стал «важным шагом для диверсификации долгового портфеля».

По его словам, привлечённые 10 млрд рублей направят на закупку серверного ИТ-оборудования и расширение продуктового портфеля.

«Выход на публичный рынок капитала позволит нам увеличить темпы роста и сохранить статус лидера на российском рынке облаков и ИИ», — подчеркнул CEO Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Финансовые показатели подтверждают устойчивость

Как отметили в пресс-службе Cloud.ru, надежность компании подтверждена высокими оценками и стабильными прогнозами от независимых рейтинговых агентств.

Компания сохраняет низкую долговую нагрузку — отношение чистого долга к EBITDA*EBITDA — доход компании до вычета расходов по процентам, налогам и амортизации. составляет всего 0,1х на конец 2025 года.

По итогам прошлого года выручка Cloud.ru выросла на 50%, до 76,5 млрд рублей. EBITDA составила 58 млрд рублей — это на 71% больше, чем в 2024-м.

Контекст

Компания Cloud.ru была основана в 2019 году и выросла из облачного подразделения SberCloud. Сегодня провайдер предоставляет бизнесу облачные сервисы и инструменты для работы с большими данными и искусственным интеллектом.

В основе работы компании — собственные дата-центры, которые обеспечивают бесперебойную работу цифровых сервисов для крупнейших клиентов.