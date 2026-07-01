АФК «Система» привлекла более 320 млрд ₽ — для этого корпорация передала в залог банку ВТБ крупный пакет акций Ozon

АФК «Система» привлекла более 320 млрд рублей в рамках структурной инвестиционной сделки с участием ВТБ, сообщает РБК. Залогом сделки стал крупный пакет акций Ozon, который перешёл в госбанку. Полученные средства АФК «Система» планирует направить на погашение банковского долга и снижение долговой нагрузки.

Сделка стала частью программы рефинансирования долгов АФК «Система»

Ранее ТАСС сообщил, что АФК «Система» подписала структурную инвестиционную сделку стоимостью свыше 320 млрд рублей с группой инвесторов при участии ВТБ.

По словам источников агентства, привлечение финансирования позволит компании закрыть значительную часть банковской задолженности, заметно уменьшить долговую нагрузку и улучшить кредитные показатели. Оставшиеся средства будут направлены на развитие бизнеса и новые инвестиционные проекты.

По состоянию на 1 марта АФК «Система» принадлежало 31,8% акций Ozon.

Ранее СМИ сообщали, что Сбер планировал купить акции Ozon на 300 млрд рублей

Ещё в мае стало известно, что возможность приобретения пакета акций Ozon у АФК «Система» изучают структуры Сбера. Стоимость потенциальной сделки тогда оценивалась более чем в 300 млрд рублей.

Сделка позволила бы Сберу расширить присутствие в электронной коммерции за счёт клиентской базы маркетплейса, а АФК «Система» — решить вопрос с высоким уровнем корпоративной задолженности.

Позднее стало известно, что стороны действительно обсуждали продажу ценных бумаг маркетплейса, но не смогли согласовать условия. Президент Сбербанка Герман Греф публично заявил, что банк не собирается становиться акционером Ozon.

ВТБ продолжает расширять сотрудничество с маркетплейсами

Для ВТБ участие в сделке с Ozon стало ещё одним крупным проектом в сегменте электронной коммерции.

В мае банк объявил о стратегическом партнёрстве с объединённой компанией Wildberries и Russ. Оно предусматривает покупку 5% WB Банка с возможностью увеличения доли в будущем. Одновременно стороны договорились, что WB Банк получит доступ к инфраструктуре ВТБ, включая сеть отделений, банкоматов, ипотечные, инвестиционные и другие финансовые продукты. Завершить сделку планируется до конца лета 2026 года.

ВТБ купит 5% акций WB Банка — теперь Wildberries сможет использовать инфраструктуру госбанка В будущем кредитно-финансовая организация получит возможность расширить свою долю в WB Банке Читайте также

Контекст

30 июня глава ВТБ Андрей Костин представил основные направления стратегии банка на 2027–2029 годы, полная версия которой будет опубликована в начале 2027 года. Банк сосредоточится на четырёх ключевых направлениях: развитии розничного бизнеса, международных расчётов, сотрудничестве с государством и внедрении технологий на базе искусственного интеллекта.

ВТБ представил стратегию развития до 2029 года — банк делает ставку на сотрудничество с Wildberries и ИИ-технологии Организация также планирует выплачивать дивиденды в 50% от прибыли Читайте также

Одним из ключевых партнёров ВТБ станет Wildberries: в банке рассчитывают, что сотрудничество с маркетплейсом усилит позиции в розничном, корпоративном и инвестиционном бизнесе.

Кроме того, ВТБ намерен занять до 25% рынка внешнеторговых расчётов России, расширить применение ИИ для повышения эффективности и клиентского сервиса, а также увеличить долю дивидендных выплат до 50% чистой прибыли к концу нового стратегического цикла.