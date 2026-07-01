Яндекс Ритм разрешил бизнесу настраивать географию показа публикаций — продвижение становится более таргетированным

Яндекс Ритм добавил возможность настраивать географию показов публикаций компаний и частных исполнителей из сферы услуг. Новая функция позволит бизнесу привлекать клиентов в нужных локациях. Также на платформе появилась возможность добавить в пост ссылки на свой сайт или другие сервисы онлайн-записи — Dikidi и Yclients.

Бизнес сможет учесть особенности каждого региона при публикации контента

Возможность настроить географию показов публикаций доступна компаниям и специалистам, работающим в сфере услуг. Ею могут воспользоваться, например, отели, туроператоры, дизайнеры интерьеров, салоны красоты, барбершопы.

Как сообщил Russian Business Евгений Гинзбург, сооснователь сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel, обновление Яндекс Ритма позволит бизнесу сохранить визуальный язык и атрибуты бренда в разных городах.

«У жителей каждого региона России есть свои особенности сезонов и сценариев отпуска, также и цены на туры с вылетом из каждого региона различаются, поэтому новые возможности Яндекс Ритма кажутся очень актуальными для нашего сервиса», — поделился Евгений Гинзбург, директор по маркетингу и продажам, сооснователь сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel.

Компании и частные специалисты также получили возможность добавлять в посты ссылки на свой сайт и другие сервисы онлайн-записи — Dikidi и Yclients. Пользователи смогут сразу из публикации перейти к бронированию или записи на выбранную услугу.

Бизнесу уже доступны данные об эффективности публикаций

Кроме того, сегодня Яндекс Ритм уже предоставляет доступ к встроенной статистике по продвижению контента.

Пользователи сервиса могут отслеживать охваты публикаций, количество показов в ленте, взаимодействия с аккаунтом и другие показатели. Данные помогают анализировать результаты продвижения услуг и корректировать стратегию работы с контентом.

Контент Яндекс Ритма ежедневно просматривают 6 млн человек

В Яндексе рассчитывают, что географическая настройка показов поможет бизнесу эффективнее продвигать свои услуги и находить клиентов в конкретных городах и регионах. Сейчас в Яндекс Ритме уже публикуют контент около 2500 компаний из сферы услуг. По данным компании, ежедневно материалы, опубликованные в Ритме, просматривают около 6 млн пользователей. Контент также может отображаться на главной странице ya.ru и в приложении «Яндекс с Алисой AI».

Как уточнила независимый консультант по маркетингу Надежда Божкова, показы публикаций в конкретных регионах — одно из самых полезных обновлений для локального бизнеса.

«Гео-таргетинг в Яндекс Ритме решает основную сложность — сообщение больше не уходит в аудиторию, которая физически не может стать клиентом. Интеграция с сервисами бронирования убирает лишние шаги из пути клиента: увидел — записался», — поделилась Надежда Божкова, независимый консультант по маркетингу.

Директор по коммуникациям ArrowMedia Юлия Воронкина также сообщила Russian Business, что обновление Яндекс Ритма будет полезно для бизнеса.