«М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются в единый маркетплейс — покупателям станет доступна единая витрина товаров

С 1 июля сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединятся с онлайн-платформой «М.Видео», сообщает «Коммерсант». На базе онлайн-ресурса ритейлеры продолжат развивать единый маркетплейс. При этом бренд «Эльдорадо» не планируют закрывать.

Бренд «Эльдорадо» сохранится — магазины продолжат работу

В компании рассчитывают, что консолидация онлайн-каналов «М.Видео» и «Эльдорадо» поможет направить ресурсы на расширение ассортимента, развитие сервисов, технологий и клиентского опыта.

При этом бренд «Эльдорадо» сохранится внутри экосистемы — его онлайн-инфраструктуру оставят для тестирования новых решений. Розничные магазины «Эльдорадо» продолжат работать в обычном режиме.

Покупатели сохранят доступ к личному кабинету в «Эльдорадо»

Посетителей сайта и приложения «Эльдорадо» с 1 июля будут автоматически переадресовывать на платформу «М.Видео». Там им будет доступен расширенный ассортимент товаров, предложения партнёров маркетплейса, сервисы доставки, установки и настройки техники, а также другие цифровые услуги компании.

Для клиентов останется доступен личный кабинет, где сохранятся история покупок, текущие заказы и их статусы. Программа лояльности «М.Клуб» продолжит действовать без изменений.

Контекст

Объединение онлайн-каналов происходит на фоне активного роста «М.Видео». По итогам I квартала 2026 года оборот маркетплейса достиг 7,45 млрд рублей — это в три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В марте 2026 года оборот вырос на 404% год к году, к платформе присоединились 1 600 новых продавцов.

Экс-основатель Wildberries Владислав Бакальчук пришёл в компанию в августе 2025 года на должность исполнительного директора. В марте 2026 года он был назначен генеральным директором «М.Видео».