Авторы ВКонтакте заработали на рекламе 1,4 млрд ₽ за полгода — это больше, чем за весь 2025-й

За первые шесть месяцев 2026 года авторы ВКонтакте заработали более 1,4 млрд рублей на платформе для взаимодействия с рекламодателями VK AdBlogger, сообщили Russian Business в пресс-службе соцсети. Сумма за последние шесть месяцев превысила доходность блогеров за весь 2025 год. Такой динамике поспособствовал рост рекламных бюджетов на 36% и двукратное увеличение числа авторов, использующих платформу.

Основной рост заработков обеспечили короткие видео

Сейчас на платформе VK AdBlogger авторам доступны два вида монетизации: встроенная в контент реклама и продвижение товаров через «шопсы» — публикации с карточками, через которые можно совершить покупку прямо внутри соцсети.

Заметнее всего вырос сегмент коротких видео — количество рекламных размещений в VK Клипах за полгода выросло в 11 раз.

При этом общие показатели монетизации также демонстрируют уверенный рост: максимальный ежемесячный доход одного автора от контентных интеграций достиг 1,55 млн рублей, а средние месячные заработки от подобных заказов увеличились на 22%.

Личные рекомендации блогеров стали эффективным способом заработка

Для получения прибыли авторы всё чаще используют «шопсы» — добавляют товары в личные рекомендации и получают комиссию с каждой продажи по реферальной ссылке. Например, максимальный заработок участника платформы от одного шопса составил 2,4 млн рублей.

Руководитель группы монетарной мотивации авторов ВКонтакте Елизавета Пескова отметила, что люди активно интересуются рекомендациями блогеров, что «повышает доверие и вовлеченность» аудитории. Благодаря этому бренды получают живой канал общения с клиентами, а интерес бизнеса к сотрудничеству с авторами продолжает расти.