Облачный провайдер Cloud.ru раскрыл финансовые итоги за 2025-й — чистая прибыль компании превысила 14 млрд ₽Впервые на нейросети пришлось больше половины выручки
По итогам 2025-го Cloud.ru увеличил выручку до 76,5 млрд рублей — это на 50% больше, чем годом ранее. Компания также показала высокий рост прибыли по EBITDA — она достигла 58 млрд рублей. Рост показателей компании объясняют увеличением спроса на облачные и ИИ-решения на российском рынке.
В 2025 году выручка Cloud.ru от ИИ-инструментов составила 41 млрд рублей
В 2025 году на ИИ впервые пришлось больше половины выручки Cloud.ru. Доля продаж нейроинструментов достигла 54% — или 41 млрд рублей. Годом ранее доход от искусственного интеллекта оставался на уровне 23,7 млрд рублей.
Основными потребителями ИИ-решений от Cloud.ru стали:
- ИТ-сектор — 29%,
- ритейл — 20%,
- промышленность — 12%,
- финансы — 10%,
- девелопмент — 8%.
Выручка от базовых облачных сервисов выросла на 31%
Представители Cloud.ru отметили, что дополнительным стимулом роста доходов компании стало развитие генеративного ИИ. По их словам, организация смогла использовать накопленную экспертизу в управлении инфраструктурой и предложить рынку востребованные сервисы по доступной цене.
Помимо ИИ-сегмента, компания зафиксировала рост и в направлении базовых облачных сервисов для других задач, например, для хранения данных. Выручка увеличилась на треть по итогам 2025 года — с 27,2 млрд до 35,5 млрд рублей.
Инфраструктура Cloud.ru насчитывает более 43 тыс. единиц оборудования
На текущий момент инфраструктура Cloud.ru включает более 43 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых свыше 29 тыс. — серверы. Общая мощность стоек в девяти дата-центрах достигает 56 МВт.
Компания развивает собственные технологические решения, включая публичное облако, через которое пользователям передаются вычислительные ресурсы, а также среду для работы с генеративным ИИ.
Контекст
Российский рынок программного обеспечения в 2025 году достиг 808 млрд рублей и к 2030 году может вырасти до 1,7 трлн. Основной рост сегмента ПО обеспечивают облачные сервисы: их объём составляет 312 млрд рублей и может увеличиться до 835 млрд в течение пяти лет.
Ключевым драйвером становится искусственный интеллект: быстрее всего растут инфраструктура, обеспечивающая работу графических процессоров, и корпоративный ИИ для облачных систем, в которых можно создавать свои приложения.