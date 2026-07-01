VK внедряет нейропоиск Discovery AI в Видео, Дзен и Mail — ИИ поможет искать пару и подбирать контент под интересы

VK представила новую технологию — нейропоиск Discovery AI, сообщили в компании. Инструмент планируют внедрять во все продукты холдинга. Технология поможет пользователям подбирать контент и получать готовые ответы на вопросы с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Нейропоиск Discovery AI появится в VK Видео, Дзене и других сервисах

Нейропоиск будет учитывать интересы пользователей во всех сервисах VK, что позволит быстрее находить нужную информацию. VK запустит нейропоиск в VK Видео, медиапроектах Mail и «Дзене».

В основе Discovery AI лежит LLM-модель собственной разработки VK. Она формирует ответы менее чем за полсекунды.

Технология работает с запросами любого уровня сложности — от бытовых до исследовательских

Пользователи могут применять Discovery AI для разных задач, рассказали в VK. В дейтинге технология поможет искать людей по запросу со схожим образом жизни и интересами — например, пользователь сможет написать «найди мне человека для совместных походов в горы», и приложение покажет ему релевантные анкеты.

В новостных сервисах нейропоиск будет использоваться для сбора общего контекста вокруг события. В контентных сервисах — для персонализации рекомендаций: подобрать музыкальный плейлист или выбрать фильм на вечер.

Также Discovery AI может работать в режиме Deep Research: уточнять детали запроса и проводить более глубокий анализ темы.

Контекст

В 2025 году инженеры AI VK запустили единую Discovery-платформу, которая объединяет рекомендации и поиск во всех продуктах VK. Она усиливает персонализацию и помогает быстро запускать и масштабировать ML-модели и новые технологии.

На базе этой платформы уже работают рекомендательные алгоритмы «ВКонтакте». В мае 2026 года VK обновила их — теперь технологии в реальном времени анализируют содержание постов, вероятность подписки и реакцию пользователей. После изменений просмотры постов оригинальных авторов выросли почти в пять раз.

VK Видео также развивает рекомендательную систему с помощью AI и анализа поведения пользователей. В мае 2026 года платформа анонсировала внедрение ИИ-поиска внутри сервиса — искусственный интеллект научится обрабатывать сложные пользовательские запросы и подбирать контент под настроение и интересы аудитории.