Ozon увеличил срок уведомления селлеров об изменениях в договоре до 45 дней — ранее такую же меру ввёл Wildberries

Ozon увеличил срок уведомления селлеров об изменениях в договоре до 45 дней — ранее такую же меру ввёл WildberriesДо этого продавцов предупреждали за две недели
Ozon увеличил минимальный срок предварительного уведомления продавцов о наиболее значимых изменениях оферты с 14 до 45 дней, сообщило ТАСС. Новые правила будут распространяться на изменения, которые могут существенно повлиять на работу продавцов на маркетплейсе, — например, касающиеся штрафов и комиссий. Решение принято в преддверии вступления в силу закона о платформенной экономике, который начнёт действовать с 1 октября.
Минимальный срок предупреждения об изменениях в договоре вырос втрое
По словам представителей Ozon, ранее маркетплейс гарантировал партнёрам уведомление о наиболее важных изменениях за две недели, но теперь срок увеличен более чем втрое.
Новый порядок будет применяться при изменении:
- финансовых условий сотрудничества, включая повышение тарифов на продажу и стоимости обязательных услуг,
- правил логистики и хранения товаров,
- размеров штрафов — при введении новых или увеличении действующих,
- размера компенсации за товар и стоимости его выкупа.
Увеличение срока уведомления должно дать предпринимателям больше времени для планирования и адаптации бизнес-процессов, считают представители маркетплейса.
Компания заявила о подготовке к новым требованиям закона
В Ozon сообщили, что увеличение срока уведомления повысит прозрачность работы с платформой для продавцов и покупателей.
Маркетплейс уже применяет в своей работе большинство положений законопроекта «О платформенной экономике», который вступит в силу только 1 октября 2026 года.
В частности, продавцы уже несколько лет могут отказаться от участия в акциях за счёт платформы без каких-либо санкций. О введении скидок компания уведомляет минимум за пять рабочих дней.
Ранее Wildberries впервые установила минимальный срок предупреждения селлеров об изменениях
Накануне о введении аналогичного срока уведомления объявил Wildberries. Компания также закрепила в оферте обязательство предупреждать продавцов о наиболее значимых изменениях условий сотрудничества минимум за 45 дней.
Обе инициативы стали продолжением дополнительного соглашения к Меморандуму о добросовестных практиках, который ранее подписали крупнейшие российские цифровые платформы, включая Wildberries, Ozon и «Авито». Документ является частью подготовки отрасли к вступлению в силу закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.