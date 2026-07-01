Ozon увеличил срок уведомления селлеров об изменениях в договоре до 45 дней — ранее такую же меру ввёл Wildberries

Ozon увеличил минимальный срок предварительного уведомления продавцов о наиболее значимых изменениях оферты с 14 до 45 дней, сообщило ТАСС. Новые правила будут распространяться на изменения, которые могут существенно повлиять на работу продавцов на маркетплейсе, — например, касающиеся штрафов и комиссий. Решение принято в преддверии вступления в силу закона о платформенной экономике, который начнёт действовать с 1 октября.

Минимальный срок предупреждения об изменениях в договоре вырос втрое

По словам представителей Ozon, ранее маркетплейс гарантировал партнёрам уведомление о наиболее важных изменениях за две недели, но теперь срок увеличен более чем втрое.

Новый порядок будет применяться при изменении:

финансовых условий сотрудничества, включая повышение тарифов на продажу и стоимости обязательных услуг,

правил логистики и хранения товаров,

размеров штрафов — при введении новых или увеличении действующих,

размера компенсации за товар и стоимости его выкупа.

Увеличение срока уведомления должно дать предпринимателям больше времени для планирования и адаптации бизнес-процессов, считают представители маркетплейса.

Компания заявила о подготовке к новым требованиям закона

В Ozon сообщили, что увеличение срока уведомления повысит прозрачность работы с платформой для продавцов и покупателей.

Маркетплейс уже применяет в своей работе большинство положений законопроекта «О платформенной экономике», который вступит в силу только 1 октября 2026 года.

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В частности, продавцы уже несколько лет могут отказаться от участия в акциях за счёт платформы без каких-либо санкций. О введении скидок компания уведомляет минимум за пять рабочих дней.

Ранее Wildberries впервые установила минимальный срок предупреждения селлеров об изменениях

Накануне о введении аналогичного срока уведомления объявил Wildberries. Компания также закрепила в оферте обязательство предупреждать продавцов о наиболее значимых изменениях условий сотрудничества минимум за 45 дней.

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Обе инициативы стали продолжением дополнительного соглашения к Меморандуму о добросовестных практиках, который ранее подписали крупнейшие российские цифровые платформы, включая Wildberries, Ozon и «Авито». Документ является частью подготовки отрасли к вступлению в силу закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.