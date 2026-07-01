Сбер зафиксировал ажиотажный спрос на семейную ипотеку — банк связывает всплеск с грядущими изменениями в ставке

Сбер зафиксировал ажиотажный спрос на семейную ипотеку — банк связывает всплеск с грядущими изменениями в ставкеУсловия по ипотеке должны были измениться с 1 июля, однако правительство перенесло срок введения новых правил на октябрь
В июне 2026-го Сбер зафиксировал ажиотажный спрос на ипотеку, пишет РБК. По словам заместителя председателя правления банка Тараса Скворцова, многие россияне поспешили оформить семейную ипотеку после новостей о ее возможном изменении с 1 июля. Однако в ближайшее время действие условия не изменятся: Минфин сохранил действующие условия программы как минимум до 1 октября.
Общий рынок кредитования остаётся сдержанным
Заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов рассказал, что в июне розничный кредитный портфель банка рос немного быстрее корпоративного, который за месяц увеличился менее чем на 1%.
«В июне [рост розничного кредитного портфеля] связан с элементом ажиотажного спроса по ипотеке. <...> Многие клиенты поспешили на старых условиях взять ипотеку в июне», — сказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
При этом, несмотря на июньский всплеск спроса, в банке называют рост розничного кредитования умеренным.
Сбер ожидает медленный рост кредитного рынка
По прогнозу Сбербанка, в 2026 году кредитный портфель физических лиц вырастет лишь на 5–6%, а корпоративный — примерно на 10%.
Заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов считает, что рынок уже не вернётся к темпам роста кредитования на уровне 15–20% в год, которые наблюдались несколько лет назад.
По его словам, в условиях дефицита капитала у большинства банков темпы роста окажутся ниже и, вероятно, не достигнут апрельского прогноза Банка России. Тогда регулятор ожидал рост корпоративного кредитования на 7–11%, а розничного — на 5–9%.
Изменения условий семейной ипотеки перенесли с июля на октябрь
До 1 июля власти планировали изменить условия семейной ипотеки, однако запуск реформы отложили как минимум до 1 октября.
Среди обсуждаемых изменений были сразу несколько нововведений:
- ограничение льготной ставки 6% первыми 15 годами кредита;
- дифференцированная ставка в зависимости от количества детей и региона покупки жилья;
- увеличение максимальной суммы кредита для многодетных семей;
- автоматическое снижение ставки после рождения второго и последующих детей;
- дополнительные требования к заёмщикам, включая обязательную регистрацию в купленном жилье.
Окончательные параметры программы пока не утверждены. Минфин и Минстрой ранее заявляли, что обновлённые условия ещё находятся в разработке.