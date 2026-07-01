Сбер зафиксировал ажиотажный спрос на семейную ипотеку — банк связывает всплеск с грядущими изменениями в ставке

В июне 2026-го Сбер зафиксировал ажиотажный спрос на ипотеку, пишет РБК. По словам заместителя председателя правления банка Тараса Скворцова, многие россияне поспешили оформить семейную ипотеку после новостей о ее возможном изменении с 1 июля. Однако в ближайшее время действие условия не изменятся: Минфин сохранил действующие условия программы как минимум до 1 октября.

Семейная ипотека: правила участия в программе и возможные изменения в 2026 году Действующие условия программы, требования к заёмщикам и изменения в 2026 году Читайте также

Общий рынок кредитования остаётся сдержанным

Заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов рассказал, что в июне розничный кредитный портфель банка рос немного быстрее корпоративного, который за месяц увеличился менее чем на 1%.

«В июне [рост розничного кредитного портфеля] связан с элементом ажиотажного спроса по ипотеке. <...> Многие клиенты поспешили на старых условиях взять ипотеку в июне», — сказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

При этом, несмотря на июньский всплеск спроса, в банке называют рост розничного кредитования умеренным.

Сбер ожидает медленный рост кредитного рынка

По прогнозу Сбербанка, в 2026 году кредитный портфель физических лиц вырастет лишь на 5–6%, а корпоративный — примерно на 10%.

Заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов считает, что рынок уже не вернётся к темпам роста кредитования на уровне 15–20% в год, которые наблюдались несколько лет назад.

По его словам, в условиях дефицита капитала у большинства банков темпы роста окажутся ниже и, вероятно, не достигнут апрельского прогноза Банка России. Тогда регулятор ожидал рост корпоративного кредитования на 7–11%, а розничного — на 5–9%.

Изменения условий семейной ипотеки перенесли с июля на октябрь

До 1 июля власти планировали изменить условия семейной ипотеки, однако запуск реформы отложили как минимум до 1 октября.

Среди обсуждаемых изменений были сразу несколько нововведений:

ограничение льготной ставки 6% первыми 15 годами кредита;

дифференцированная ставка в зависимости от количества детей и региона покупки жилья;

увеличение максимальной суммы кредита для многодетных семей;

автоматическое снижение ставки после рождения второго и последующих детей;

дополнительные требования к заёмщикам, включая обязательную регистрацию в купленном жилье.

Окончательные параметры программы пока не утверждены. Минфин и Минстрой ранее заявляли, что обновлённые условия ещё находятся в разработке.