Биометрия в сделках с недвижимостью и указание ИНН при переводах через СБП: что изменилось в России с 1 июля

С 1 июля в России вступают в силу сразу несколько законодательных изменений. Банки начнут передавать ИНН при переводах через СБП, родители смогут получать сведения о счетах подростков, а дистанционные сделки с недвижимостью разрешат подтверждать биометрией. Кроме того, компаниям теперь грозят штрафы до 700 тыс. рублей за использование зарубежных сервисов авторизации на российских сайтах и в приложениях. О главных изменениях — в материале Russian Business.

Пенсия для 80-летних россиян вырастет в два раза

Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она увеличится с 9 584,69 до 19 169,38 рубля.

Повышение назначат автоматически — обращаться в Социальный фонд не потребуется. При этом массовой индексации пенсий в июле не планируется.

Родители смогут получать информацию о счетах подростков

Банки будут предоставлять по запросу родителей, усыновителей и попечителей сведения о счетах и вкладах детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Исключение сделают только для подростков, которые получили полную дееспособность до совершеннолетия — например, после вступления в брак или эмансипации. Закон должен усилить контроль за финансовыми операциями несовершеннолетних и защитить их имущественные интересы.

Банки начнут передавать ИНН при переводах через СБП

С 1 июля банки в обязательном порядке будут передавать ИНН плательщика при переводах через Систему быстрых платежей. Теперь банк-отправитель автоматически прикрепит ИНН к переводу, а банк-получатель будет сверять эти сведения у себя. Новые правила распространяются на:

переводы между гражданами по номеру телефона;

оплату товаров и услуг юридическим лицам и ИП, включая платежи по QR-кодам.

При этом для пользователей ничего не изменится. В мобильных приложениях банков не появятся дополнительные поля, а вводить ИНН вручную при каждом переводе не придётся.

Главная цель нововведения — борьба с мошенниками и теневыми финансовыми схемами. Обязательная передача ИНН позволит быстрее выявлять так называемых дропперов, которые используют счета в разных банках для вывода похищенных денег, а также точнее различать клиентов с одинаковыми именами и фамилиями.

За вход через Google и Apple ID начнут штрафовать

С 1 июля бизнес может получить штрафы за использование зарубежных сервисов авторизации на российских сайтах и в приложениях. По закону компании должны использовать российский номер телефона, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другую российскую систему авторизации.

Максимальный штраф для юридических лиц составит 700 тыс. рублей. Как ранее рассказывал Russian Business, новые требования могут затронуть стартапы, EdTech-платформы и другие сервисы, которые до сих пор используют вход через Google или Apple ID.

В кредитных историях появятся прежние кредиторы

Теперь кредитные истории станут подробнее. Если кредит продали другому банку или компании, в истории будут отражаться сведения не только о новом, но и о предыдущем кредиторе.

Сейчас в бюро кредитных историй передаются данные только о том, кому перешло право требования по кредиту.

Банки ужесточат оценку доходов заёмщиков

С июля банки начнут рассчитывать неподтверждённые доходы потенциальных заёмщиков по единой формуле Банка России. При расчёте будут учитывать только 90% дохода с учётом региональных ограничений Росстата.

Изменения прежде всего затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и людей без официальной зарплаты. Для них доступная сумма кредита может уменьшиться, а банк сможет запросить дополнительные документы или отказать в займе.

Сделки с недвижимостью разрешат подтверждать биометрией

С 1 июля при дистанционной регистрации сделок с недвижимостью можно будет подтверждать личность с помощью биометрии — отпечатков пальцев, изображения лица или радужной оболочки глаза. При этом усиленная квалифицированная электронная подпись по-прежнему останется обязательной.

Эксперты считают, что новый механизм упростит межрегиональные сделки и покупку квартир у застройщиков. При этом они подчёркивают, что биометрия не заменяет проверку юридической чистоты объекта и не исключает полностью риск мошенничества, поэтому перед покупкой жилья по-прежнему важно проверять документы и историю недвижимости.

За «нулевые» налоговые декларации перестанут штрафовать

С 1 июля налогоплательщиков освободят от штрафов за непредставление «нулевых» деклараций, если бюджету не был причинён ущерб. Кроме того, физлиц больше не будут штрафовать за неподачу декларации 3-НДФЛ после продажи или дарения недвижимости, если сведения о сделке ФНС получила напрямую из Росреестра.

При этом льгота действует только для действительно «нулевой» отчётности. Если декларацию подали как «нулевую», несмотря на наличие доходов или налога к уплате, штраф рассчитают по обычным правилам.

МФО запретят оформлять дополнительные услуги без согласия клиента

С 1 июля микрофинансовые организации больше не смогут самостоятельно проставлять заёмщикам согласие на дополнительные услуги — например, страхование. Новые правила распространяются не только на физических лиц, но и на индивидуальных предпринимателей, самозанятых и компании.

Кроме того, МФО будут обязаны подробно информировать клиентов о дополнительных услугах, их поставщиках и возможности отказаться от них. Также им запретят выделять самые выгодные условия договора с помощью шрифта, цвета или других визуальных приёмов, скрывая менее выгодные положения.

Государственные торги полностью переведут в электронный формат

С 1 июля вступает в силу закон, который вводит единые правила проведения государственных и муниципальных торгов. Теперь большинство процедур — от продажи имущества до аренды земельных участков — будут проходить по общим требованиям.

Все торги по общему правилу станут электронными и будут проводиться только на аккредитованных площадках. Кроме того, появится десятидневный мораторий на заключение договора после торгов — за это время их результаты можно будет обжаловать.

Семейная ипотека: правила участия в программе и возможные изменения в 2026 году Действующие условия программы, требования к заёмщикам и изменения в 2026 году Читайте также

Правительство отложило изменения семейной ипотеки

С 1 июля должны были измениться и условия семейной ипотеки. Однако в конце июня стало известно, что льготная программа продолжит работать по действующим правилам как минимум до 1 октября 2026 года, пока правительство дорабатывает новые параметры.

Ранее власти обсуждали сразу несколько изменений:

привязать льготную ставку к количеству детей в семье;

увеличить максимальную сумму кредита для многодетных семей;

сохранить ставку 6% только на первые 15 лет после оформления ипотеки;

ввести дополнительные требования к заёмщикам, включая регистрацию по месту жительства.

В Минфине и Минстрое подчёркивали, что окончательные параметры программы ещё не утверждены. До 1 октября россияне смогут оформить семейную ипотеку на прежних условиях.