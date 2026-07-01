VK и Яндекс обсуждают партнёрство в облачных технологиях — сделка даст компаниям статус крупнейшего игрока на рынке

VK Tech и Yandex B2B Tech обсуждают возможность стратегического партнёрства в корпоративном сегменте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Представители обеих сторон подтвердили факт переговоров, но детали и формат потенциального взаимодействия не раскрыли. Консолидация портфелей VK и «Яндекса» может создать сильнейшего игрока на облачном рынке, прогнозируют эксперты.

ИИ-модели «Яндекса» могут появиться в продуктах VK

Компании ведут переговоры о сотрудничестве в направлениях облачных технологий, сервисов продуктивности и ИИ-решений для бизнеса. Представители VK Tech и Yandex B2B Tech подтвердили, что обсуждают партнерство в части решений для бизнеса.

У Yandex B2B Tech и VK Tech портфели во многом пересекаются — облако и сервисы продуктивности есть у обоих компаний, отметил руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин. Эксперт уверен, что это скорее зона конкуренции, поэтому партнёрство логичнее строить на взаимодополнении.

У «Яндекса» — сильный ИИ-стек и собственные модели, у VK — лидерство в корпоративных коммуникациях и HR-tech, подчёркивает эксперт в комментарии «Ведомостям». По мнению Юдина, логичнее всего будет встроить ИИ-модели и агентов «Яндекса» в коммуникационные и кадровые продукты VK, а также организовать кросс-продажи по клиентским базам.

Партнёрство Yandex B2B Tech и VK Tech может стать существенным событием для рынка, считает эксперт аналитического агентства Apple Hills Digital Василий Пименов. По его словам, объединение может привести к образованию сильнейшего игрока на облачном рынке. VK Tech отличается сильным портфелем корпоративных заказчиков, а Yandex B2B Tech — разработкой ряда перспективных продуктов.

Российский бизнес конкурирует не только между собой, но и с западными гигантами

Российские компании сегодня конкурируют не только между собой, но и с зарубежными решениями вроде Microsoft Office и VMware, которые после ухода из России де-факто используются многими заказчиками бесплатно, отметил директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

На этом фоне партнёрства могут рассматриваться как способ быстрее усиливать продуктовые предложения и наращивать конкурентоспособность, встраивая в продукты технологии и агентов искусственного интеллекта, полагает он.

Контекст

Рынок корпоративного ПО в России показывает двузначные темпы роста. По данным исследования Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech, российский рынок программного обеспечения в 2025 году достиг 808 млрд рублей. К 2030 году он может вырасти до 1,7 трлн рублей. Сегмент облачных сервисов в 2025 году оценивался в 312 млрд рублей, к 2030 году его объём может достичь 835 млрд рублей.

Yandex B2B Tech и VK Tech активно наращивают обороты. Выручка VK Tech в первом квартале 2026 года выросла на 58,9% год к году — до 4,3 млрд рублей. Основной рост обеспечили корпоративные сервисы VK WorkSpace и облачные продукты. Доход Yandex B2B Tech за первое полугодие 2025 года достиг 21 млрд рублей, показав рост на 53%.