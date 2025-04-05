Downdetector фиксирует сбои в СБП и ряде банков

Начиная с 10:00 в субботу, 5 апреля, сервис обнаружения сбоев Downdetector зафиксировал несколько проблем: не функционируют онлайн-банки и приложения ВТБ, «Т-Банка», «Альфа-банка». Пользователи также жалуются на сложности с доступом к системе быстрых платежей (СБП).

К 10:30 число пользователей, отмечающих сбой в системе СБП выросло до 138, проблемы наблюдаются в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской областях и Москве. Многие отмечают, что СБП не работает именно в упомянутых банках.

ВТБ не работает в Санкт-Петербурге, Смоленской, Вологодской, Свердловской областях и Крыму. У «Альфа-банка» проблемы (больше всего жалоб — до 4 тыс. в час) в Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской областях и Москве. У «Т-Банка» — в Калужской, Самарской, Тюменской, Новосибирской областях и Санкт-Петербург е.

Общих сетевых сбоев при этом не наблюдается. На сайтах кредитных организаций и в их Telegram-каналах ситуацию пока не комментируют.

Предыдущие сбои в работе банков:

1 апреля пользователи жаловались на сервисы «Т-Банка»,

28 марта проблемы наблюдались у ВТБ,

а 26 марта также не работала СБП в нескольких организациях.

Фото на обложке: СБП