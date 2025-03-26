В работе СБП и банков произошел масштабный сбой 26 марта

Жалобы начали поступать примерно в 10:15 по мск. Пользователи писали, что не смогли осуществить перевод или что деньги были списаны, но не дошли до другого банка. Жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Кроме того, жаловались на неполадки люди в Москве и Московской области.

Скриншот Downdetector.su

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 11:15 мск, тогда о сбое сообщили 2,2 тыс. пользователей.

«НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно», — заявили Русбейс в пресс-службе НСПК.

На неполадки также пожаловались клиенты банков, включая «OZON банк», ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-банк» и «Сбер». У «ВТБ» число жалоб на Downdetector.su за последний час составило 220, а за последние сутки превысило 10 тысяч. Клиенты «Т-банка» за последний час подали 83 жалобы, а за сутки — 910. На «Альфа-Банк» за час поступило 57 жалоб, а за сутки — 4,4 тыс. Клиенты банков сообщали о проблемах с работой приложений и совершением переводов.

У Сбербанка за час зафиксировано 114 жалоб, а за сутки — 949. В основном клиенты жаловались на работу приложения и на то, что не проходила оплата. Также поступили жалобы от пользователей сервиса «Яндекс Пэй»: за час — 29 жалоб и 286 за сутки. Пользователи не могли совершить оплату и переводы.

26 марта также произошел сбой у «Мегафона». Абоненты оператора сообщали о проблемах с мобильным интернетом и связью.

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