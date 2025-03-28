В работе ВТБ произошел масштабный сбой 28 марта

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 16:00 мск. На сбой сайта пожаловались 44% пользователей, на сбой мобильного приложения — 41%, личного кабинета — 10%.







Скриншот Downdetector.su





Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 16:30 мск, тогда о сбое сообщили более 1,7 тыс. пользователей. На максимуме на «Сбой.РФ» в 16:00 мск число жалоб на работу оператора составило 107.

Жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Москвы и Московской области, а также из Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.