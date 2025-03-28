В работе ВТБ произошел масштабный сбой 28 марта
Анастасия Липчанская
28 марта в работе ВТБ случился массовый сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.рф». Число жалоб на работу приложения и сайта банка на Downdetector за последний час составило 3,8 тыс., за сутки — 6,8 тыс.
В работе ВТБ произошел масштабный сбой 28 марта
https://rb.ru/news/vtb-fail-onlinebank/
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Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 16:00 мск. На сбой сайта пожаловались 44% пользователей, на сбой мобильного приложения — 41%, личного кабинета — 10%.
Скриншот Downdetector.su
Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 16:30 мск, тогда о сбое сообщили более 1,7 тыс. пользователей. На максимуме на «Сбой.РФ» в 16:00 мск число жалоб на работу оператора составило 107.
Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 16:30 мск, тогда о сбое сообщили более 1,7 тыс. пользователей. На максимуме на «Сбой.РФ» в 16:00 мск число жалоб на работу оператора составило 107.
Жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Москвы и Московской области, а также из Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.
- 26 марта в работе С БП и банков произошел масштабный сбой. Пользователи писали, что не смогли осуществить перевод или что деньги были списаны, но не дошли до другого банка. На неполадки пожаловались клиенты банков, включая «OZON банк», ВТБ, «Т-Банк», «Альфа-банк» и «Сбер».
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM
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