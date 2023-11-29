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Основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю, первый российский платежный терминал: главное 29 ноября

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Силовики против внесения поправок в УК РФ о легализации белых хакеров, основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании, в России появится первый отечественный платежный терминал и другие события 29 ноября.

Основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю, первый российский платежный терминал: главное 29 ноября

Россия

  • МВД, Следственный комитет и Генпрокуратура выступают против внесения поправок в Уголовный кодекс РФ о легализации создания и использования белыми хакерами вредоносного ПО по заданию заказчика.

Финансы

  • В третьем квартале сумма похищенных мошенников денег у клиентов российских банков составила 12,4тыс. рублей. Это минимальное значение с 2021 года.

Бизнес

  • Основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании. Ему принадлежало 55,44% на конец 2020 года.
  • Торговая сеть «Азбука вкуса» решила выращивать овощи под собственной маркой. Первый урожай картофеля поступит под брендом «Мосальский огород».

Сервисы и технологии

  • В России появится первый отечественный платежный терминал. Уход иностранцев освободил рынок объемом до 100 млрд рублей в год, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

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