Основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю, первый российский платежный терминал: главное 29 ноября

Карина Пардаева
Силовики против внесения поправок в УК РФ о легализации белых хакеров, основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании, в России появится первый отечественный платежный терминал и другие события 29 ноября.
Основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю, первый российский платежный терминал: главное 29 ноябряКарина Пардаева
Россия
- МВД, Следственный комитет и Генпрокуратура выступают против внесения поправок в Уголовный кодекс РФ о легализации создания и использования белыми хакерами вредоносного ПО по заданию заказчика.
Финансы
- В третьем квартале сумма похищенных мошенников денег у клиентов российских банков составила 12,4тыс. рублей. Это минимальное значение с 2021 года.
Бизнес
- Основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании. Ему принадлежало 55,44% на конец 2020 года.
- Торговая сеть «Азбука вкуса» решила выращивать овощи под собственной маркой. Первый урожай картофеля поступит под брендом «Мосальский огород».
Сервисы и технологии
- В России появится первый отечественный платежный терминал. Уход иностранцев освободил рынок объемом до 100 млрд рублей в год, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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