Силовики против внесения поправок в УК РФ о легализации белых хакеров, основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании, в России появится первый отечественный платежный терминал и другие события 29 ноября.

Основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю, первый российский платежный терминал: главное 29 ноября