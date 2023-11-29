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Основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании — «Ведомости»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в компании. На конец 2020 года ему принадлежало 55,44%, пишут «Ведомости».

Основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании — «Ведомости»

Другие совладельцы — Вячеслав Пиксаев (37% на июль 2023 года), Инна Яковлева (6,5% на июль 2023 года), Евгений Цацура (1% на октябрь 2020 года) — продавать доли не планируют. Интересы Гольдорта в переговорах представляет ООО «Тайга капитал».


Долей Гольдорта интересовались в начале года «Совкомбанк» через своего экс-председателя правления Кирилла Соколова, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi, а также Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент компании «Деловые линии».

Фото на обложке: CDEK

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