Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в компании. На конец 2020 года ему принадлежало 55,44%, пишут «Ведомости».

Основатель СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в компании — «Ведомости»