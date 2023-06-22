СДЭК запустил фулфилмент-центр в Стамбуле

Сервис экспресс-доставки СДЭК запустил фулфилмент-центр в Турции, площадка в 2 тыс. квадратных метров заработала в Стамбуле, сообщили в пресс-службе компании.

Компания организует по стране первую и последнюю милю, обеспечивает финансовую логистику. Фулфилмент заберет груз из любой точки страну, подготовит его и отправит в другую страну.

В Турции СДЭК будет работать с однородными и сборными грузами до 100 кг. В Россию и Казахстан компания доставляет за 8-10 дней. СДЭК также предоставит услуги по таможенному оформлению и b2b-транзитом.

Помимо организации всего операционного процесса СДЭК Фулфилмент предоставляет дополнительные возможности, например, байинг.

Ранее фулфилмент-центр СДЭК открылся в Шанхае. До конца года компания планирует запустить фулфилмент в рамках 500 ПВЗ в России и СНГ.

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