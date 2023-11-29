На «Авито» вырос спрос на бренды российских дизайнеров

Спрос на товары российских дизайнеров в 3,5 раза превышает спрос в средней карточке на платформе «Авито» в категории Fashion. Об этом рассказал руководитель этой категории в компании Никита Шашкевич. При этом в целом пользователи стали реже покупать товары из среднего ценового сегмента, отдавая предпочтение низшему.
Шашкевич рассказал о коллаборации компании с отечественными производителями и указал на повышенный интерес пользователей площадки к таким предложениям. В общей сложности в категории Fashion сейчас размещено свыше 46 млн объявлений.
«Мы увидели, что спрос к российским дизайнерам в среднем в 3,5 раза выше, чем к средней карточке в fashion, которые у нас есть. Я говорю про кликабельность объявлений», — сказал Шашкевич, его цитирует агентство ТАСС.
Вместе с тем пользователи сохраняют интерес к глобальным брендам, в частности, к тем, которые официально ушли с российского рынка. В числе наиболее популярных по запросам по итогам октября — Zara, Adidas, Nike, Stone Island и Massimo Dutti.
Шашкевич также рассказал об отсутствии динамики спроса в категориях люксовых товаров. Так, начиная с 2020 года составляет 10% рынка.
Он указал на тенденцию к «скатыванию в низший ценовой сегмент».
«То есть оставшиеся 90% раньше выглядели как 40% и 50%; сейчас в среднем сегменте остается 20%, все остальное перетекает в низший ценовой сегмент», — уточнил он.
Ранее на «Авито» появилась возможность проверить подлинность той или иной брендовой вещи. Подтвержденные товары получают пометку «Оригинал». Летом на «Авито» появился новый раздел с объявлениями проверенных вещей премиальных брендов.
Фото на обложке: nikkimeel /
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