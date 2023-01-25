Avito запустит сервис проверки подлинности брендовой одежды

На сервисе Avito появится возможность проверить оригинальность брендовой одежды, об это рассказали в пресс-службе компании.

Осенью прошлого года сервис запустил проверку подлинности обуви и аксессуаров. За несколько месяцев услугой воспользовались 2,5 тыс. продавцов, а пометку «Оригинал» получили свыше 9 тыс. товаров. В компании утверждают, что бейдж, свидетельствующий о подлинности экземпляра, привлекает на 25% больше внимания пользователей.

Аутентификация проводится по фотографии, серию снимков изучают эксперты, после чего выдают свое заключение. Каждый товар проверяет от двух до четырех опытных аутентификаторов. В случае успешной проверки объявление получает специальный бейдж «Оригинал», а также попадает в отдельный одноименный фильтр на площадке.

Для аутентификации доступны все категории одежды, за исключением детской, от масс-маркет до люксового сегмента в диапазоне от 3 до 150 тыс. рублей.

Как работает аутентификация на стороне продавца

После размещения объявления система автоматически определяет возможность проверки товара и отправляет уведомление. Если продавец согласен, платформа вышлет требования к фото. В среднем аутентификация занимает примерно сутки.

Покупатели при выборе товаров на Avito смогут настроить фильтры таким образом, чтобы система выдавала только проверенные позиции. А при покупке через «Авито Доставку» клиенту вышлют фото. По ним можно оценить товар в пункте выдачи и убедиться, что отправлена именно та вещь, которая прошла аутентификацию.

По словам руководителя категории Lifestyle в Avito Алексея Козловского, в прошлом году в связи с уходом из России популярных брендов, Zara, adidas, Nike, H&M, их продажи на площадке выросли вдвое. Вещи из люксового сегмента тоже пользуются популярностью, указывает Козловский.

Проверку можно пройти только через мобильное приложение сервиса. На начальном этапе услуга будет бесплатной. Когда продавцы оценят функционал, компания введет тариф.

Фото на обложке: iama_sing / Shutterstock