Рынок белой рекламы в рунете превысил 400 млрд рублей за 2023 год

Объем белой интернет-рекламы в России за январь–сентябрь 2023 года превысил 400 млрд рублей, включая НДС, сообщает РБК со ссылкой на данные Роскомнадзора. Количество активных уникальных рекламодателей рунета достигло 940 тыс.

Опрошенные изданием участники рынка при этом считают, что учет охватывает только 40–50% рекламы в сети.

Отмечается, что сумма в 400 млрд рублей значительно больше, чем, например, общая оценка отраслевой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По данным ассоциации, весь рынок рекламы за первое полугодие 2023 года составил 315 млрд рублей.

Показатели ЕРИР (система учета в ведении Роскомнадзора) также вдвое превышают оценку Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР). По данным этой организации, объем традиционных сегментов рынка интернет-рекламы за январь–июнь составил 191,7 млрд рублей (без учета рекламы в ритейл-медиа, классифайдах, мессенджерах и инфлюенс-маркетинга).

Наименьшая активность рекламодателей, отмечает Роскомнадзор, была зафиксирована в начале года — в январе и феврале. Объемы рекламных бюджетов в digital-сегменте по остальным месяцам находятся в диапазоне от 43 млрд до 50 млрд рублей в месяц.

В августе–сентябре 2023 года, перед введением штрафов за отсутствие маркировки в сети и сразу после этого, число новых зарегистрированных в ЕРИР участников рынка вдвое превысило совокупные показатели предыдущих семи месяцев.

Для распространения рекламы в интернете было использовано 49 тыс. площадок — сайты, мобильные приложения, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, смарт-ТВ.

Самые популярные формы рекламного креатива — баннеры и текстово-графические блоки. Среди рекламных систем лидируют, по данным ЕРИР, рекламные площадки «Яндекса» и VK.

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