Роскомнадзор заявил о хакерской атаке на «Лукойл»

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, 26 марта зафиксировал хакерскую атаку на «Лукойл». Критическая инфраструктура компании не задета, говорится в сообщении на сайте ведомства. Там уточняется, что ведутся работы по устранению последствий атаки.

Масштаб атаки. Источники РБК ранее сообщили, что «Лукойл» подвергся атаке с помощью вируса-шифровальщика. Один из собеседников отметил, что атака затронула два крупных подразделения компании, а восстановление систем может занять до суток.

По данным Telegram-канала Shot, руководство «Лукойла» попросило сотрудников не включать компьютеры и не использовать рабочие сервисы — работа офисов компании в Москве парализована. Кроме того, канал пишет, что с проблемами столкнулись клиенты автозаправок «Лукойла» при безналичном расчете за бензин.

Жалобы на сбой. На Downdetector.su число жалоб на работу нефтяной компании за последние сутки превысило 2,5 тыс. Пик сообщений о неполадках пришелся на 10:45 мск. К этому моменту о проблемах заявили 256 пользователей.

Ранее, 26 марта, россияне также сообщили о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП). На проблемы с платежами жаловались клиенты «Т-Банка», ВТБ и других кредитных организаций. В Роскомнадзоре заявили, что сбой в работе СБП был связан с проблемами в инфраструктуре Национальной системы платежных карт, которая является оператором системы.

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